Massimiliano Varrese sconvolto dal ritiro di Heidi Baci/ “Mi devasta, che fatica che ha fatto”

Massimiliano Varrese sconvolto dal ritiro di Heidi Baci: “Devastato”

Il ritiro improvviso di Heidi Baci ha scosso gli inquilini della casa del Grande Fratello, soprattutto Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi. Parlando del momento in cui si è dichiarata a lui l’attore, come riporta Biccy, ha esordito: “Pensa quanto ci teneva a questa storia [si riferisce al rapporto che aveva con lui, ndr], pensa che sofferenza, che fatica che ha fatto. ”

Paolo Masella ha bestemmiato al Grande Fratello 2023?/ Rischio squalifica per il concorrente

E ancora: “Questa cosa mi devasta. Sarebbe stato più semplice per lei e uscire la scorsa settimana. Che faticata che ha fatto e quanto vale quello che mi ha detto la settimana scorsa, per me ha acquistato ancora più valore quello che mi ha detto la scorsa puntata. Io di questo fatto non dirò nulla, non aprirò bocca. Mi devasta solo che lei stia così e quello che ha fatto per me vale il triplo ora“.

Heidi Baci si ritira dal Grande Fratello 2023, nel corso della notte/ Ecco cosa è successo

L’opinione di Beatrice Luzzi e Fiordaliso sul ritiro di Heidi Baci

Heidi si è ritirata dopo l’incontro con il padre al Grande Fratello, infuriato per la sua frequentazione con Massimiliano Varrese. Sconvolte dall’uscita della concorrente, anche Beatrice Luzzi e Fiordaliso hanno detto la loro su quanto accaduto.

Come riporta Biccy, l’analisi dell’attrice di Vivere è molto interessante: “Noi adesso abbiamo una responsabilità enorme perché il messaggio che è passato è che una ragazza non ha fatto nulla e il padre imbufalito, infastidito, ingelosito, viene e se la porta via. E lei è andata via. Questo è un messaggio che ci porta indietro di cinquant’anni“. Fiordaliso, invece, ha dichiarato: “Mi ha detto ‘mia mamma caratterialmente è peggio di mio padre, è meglio che me ne vada’, secondo me è scoppiato tutto in mano al Grande Fratello che non se lo aspettava. Secondo me gli autori non sapevano cosa avrebbe detto il padre“.

Massimiliano Varrese e Heidi Baci, il crollo dopo lo scontro/ L'attore: "Sto male", lei: "Perdonatemi…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA