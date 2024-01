Massimiliano Varrese su Monia La Ferrera: “Mai messo in dubbio la sua buona fede”/ Lei: “Mi ha fatto male…”

Grande Fratello 2023, Varrese su Monia La Ferrera: “Mai messo in dubbio la sua buona fede“

Al Grande Fratello 2023 continua a tenere banco il rapporto tra Massimiliano Varrese e Monia La Ferrera, tuttora indefinito. I due, dopo la relazione avuta tanti anni fa, si sono ritrovati a Cinecittà e hanno ristabilito un rapporto che però, al momento, sembra non andare oltre la semplice amicizia. Tuttavia, nella precedente puntata, è emerso un dettaglio dalla vita privata della concorrente, un uomo di nome Giovanni con cui ha avuto una relazione e al quale è legatissima da anni.

Un dettaglio di cui l’attore era a conoscenza, ma che l’ha portato ad interrogarsi sul suo rapporto con la coinquilina: “Settimana scorsa, quando è uscita questa cosa, Monia me l’aveva già accennata la presenza di questa persona. Ma io non ho mai messo in dubbio la buona fede di Monia, so la persona che è e so la sincerità che mette nei rapporti. Ovvio che in questo momento delicato, in cui affronto i miei pensieri, è normale che prima di mettere in gioco dei sentimenti importanti io debba avere una chiarezza sotto tutti i punti di vista. Da parte di Monia ce l’ho, ma non so fuori da qua cosa può succedere e le persone come possono reagire“.

Monia La Ferrera: “Messo in dubbio la mia fiducia, mi ha fatto male“

In seguito al dettaglio emerso dal passato di Monia La Ferrera nella scorsa puntata del Grande Fratello 2023, Massimiliano Varrese ha voluto parlarne con lei. La concorrente, tuttavia, è rimasta delusa dalla mancanza di fiducia da parte dell’attore, al quale aveva già parlato di Giovanni e spiegato come con lui non ci fosse più nulla, e dichiarandosi dunque sentimentalmente libera.

“Io, dopo la puntata scorsa, ci sono rimasta male non per la sua reazione ma perché è come se lui si fosse fatto una domanda se io mentissi o meno. Era la mia fiducia che stava mettendo in dubbio, è quello che mi ha fatto più male“, ha ammesso la gieffina durante il nuovo confronto avuto con Varrese, questa sera, in diretta. Alla fine il chiarimento in settimana tra i due è arrivato, e lo confermano anche in puntata.

