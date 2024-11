Massimo Bagnato imita Drupi nell’ultima puntata della trasmissione Tale e Quale Show 2024, programma Rai in prima serata che vede la conduzione di Carlo Conti. Per questa serata nella giuria ci sarà Paolo Bonolis come ospite speciale e c’è curiosità per vedere le ultime grandi performance degli artisti. Per Bagnato ci sarà una sfida tutt’altro che semplice.

Verdiana Zangaro imita Mina a Tale e Quale Show 2024 / Una commovente dedica e le chance di vittoria

Massimo Bagnato è riuscito a cimentarsi in opere variegate durante il programma, ha imitato in maniera particolare il rapper di origini campane Geolier e nell’ultima puntata ha imitato offrendo una buona ma potremmo dire sufficiente prestazione nell’imitare una leggenda canora del calibro di Sergio Endrigo. Massimo ha cantato per l’occasione ‘Io che amo solo te’.

Vincitore Tale e Quale Show 2024, chi è il campione?/ Classifica finale, i preferiti del pubblico

Un trucco che ci ha riportato agli anni ’60-’70 ed una buona prova ma non tale da accontentare in toto la giuria che non è andata oltre i 42 punti per lui, risultato che gli hanno dato l’ottavo posto nella classifica dell’ultima settimana. Attualmente Massimo Bagnato è ottavo anche nella classifica generale, abbastanza sopra Roberto Ciufoli e dietro di poco a Thomas e Simone Annicchiarico.

Massimo Bagnato e come ha deciso di lavorare a Tale e Quale Show

Massimo Bagnato è stato una bella rivelazione, non ha ottenuto grandi risultati in termini di classifica ma si è fatto conoscere dal punto di vista del pubblico. Il protagonista in passato come comico di show quali Zelig e Bar Stella è sempre apparso raggiante circa questa avventura e l’ha commentata ai microfoni di Superguidatv:

Amelia Villano imita Loredana Bertè a Tale e Quale Show 2024/ Dal bullismo alla rinascita a Tale e Quale Show

“La mia famiglia mi ha convinto ad essere qui, in particolare i miei genitori che mi considerano un cantante. Seguivo già come spettatore il programma e mi sto affidando a coach e alle truccatrici per raggiungere dei buoni risultati”. Per quel che riguarda la vita privata Massimo è sempre stato molto riservato, ha parlato di lavoro ma nessuno sa realmente se l’uomo ha una moglie e dei figli e lui tiene particolarmente alla sua privacy.

Un uomo molto importante per la carriera di Massimo è stato Maurizio Costanzo, persona che ha creduto in lui: “A Maurizio devo dire grazie perchè è stato un grande talent scout , non ha mai avuto timori nel rischiare e non mi ha fatto mai sentire a disagio. Adoro tutte le trasmissioni che ho fatto e vale anche per Tale e Quale Show 2024, speciale per me anche perchè è in diretta”.