Massimo Bagnato si prepara a imitare Claudio Baglioni o Gianni Morandi nella nuova puntata di Tale e Quale Show 2024, il varietà campione d’ascolti del venerdì sera condotto da Carlo Conti su Rai1. L’attore e comico è chiamato a calarsi in uno dei due celebri cantanti, pilastri indiscussi della musica italiana, al fianco di un ospite che lo aiuterà a portare il duetto in scena. I due capitani coraggiosi in passato hanno pubblicato un disco di canzoni insieme a cui ha fatto seguito un tour da tutto esaurito. Sulla scia di quel grande successo discografico, Massimo Bagnato è chiamato ad una prova molto complicata, anche se scopriremo soltanto questa sera se interpreterà Gianni Morandi o Claudio Baglioni.

TALE E QUALE SHOW 2024, 6a PUNTATA/ Diretta, classifica, vincitore: Pupo-Malgioglio, la gag è assicurata

Una prova non semplice per il comico e personaggio televisivo che potrebbe stupirci come del resto ha fatto nelle precedenti puntate di Tale e Quale, riuscendo sempre a portare a casa delle imitazioni riuscite con il plauso del pubblico e della giuria. Possiamo, infatti, dire che è proprio Bagnato la vera rivelazione di questa edizione di Tale e Quale.

Roberto Ciufoli imita Renato Carosone/ Dalla Premiata Ditta a Tale e Quale Show: "esperienza unica"

Massimo Bagnato, chi è il comico di Tale e Quale Show 2024? Ha moglie e figli?

Comico e personaggio televisivo, Massimo Bagnato deve sicuramente il suo successo e popolarità a programmi cult come “Maurizio Costanzo Show”, “Zelig” e “Quelli che il calcio”. Quest’anno ha deciso di accettare la sfida di Tale e Quale, consapevole che la comicità resta il suo campo principale d’azione. Intervistato da quicosenza.it ha rivelato la sua idea di comicità: “Faccio le cose che mi fanno ridere. Sono coerente con quello che vorrei vedere. Magari è una comicità che può dividere”.

Renato Carosone, chi era e com'è morto/ La carriera e il grande successo di "Tu vuò fà l'americano"

Il comico ha sottolineato quanto il pubblico sia tutto nei suoi spettacoli, visto che si ritrova a creare momenti di condivisione ed aggregazione quando si ritrova con loro in teatro. “Si crea un’alchimia che neanche gli scienziati, i sociologi, gli psicologi potrebbero mettere su un trattato. Non potrebbero scrivere niente di scientifico perché è qualcosa che fa parte di una sfera magica” – ha confessato. Se però parliamo di vita privata, è quasi impossibile trovare notizie che parlino di una compagna, moglie, figli o semplicemente di un amore del passato. La scelta, voluta, di Massimo Bagnato è quella di mantenere totale riserbo su questo aspetto della sua vita, facendo sì che il suo personaggio sia identificato soltanto per il suo lavoro nel mondo dello spettacolo: quello del comico.