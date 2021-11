Massimo Boldi “Covid? Io bugiardo e incosciente”/ “Ringrazio l’amica Gismondo”

Massimo Boldi era scettico, forse un po’ come tutti, quando è iniziata la pandemia di covid, ma in seguito ha cambiato nettamente posizione. A far cambiare il punto di vista sull’infezione al noto attore di Luino, è stata l’infezione che ha colpito proprio lo stesso. Ha raccontato la sua esperienza ieri sera, ospite del programma di Rete 4, Dritto e Rovescio, condotto da Paolo Del Debbio. “Io da quando è cominciata la pandemia – le parole in diretta televisiva di Massimo Boldi – devo dire la verità ero scettico, ero vicino a Vittorio Sgarbi e poi alla fine sono stato fortunato, non sono stato colpito”.

Quindi il comico ha aggiunto: “Ho fatto la vaccinazione ad aprile e poi, passata l’estate, il film che si doveva fare e non ho fatto, ho avuto il Covid un mese fa e fortunatamente la mia amica Maria Rita Gismondo (nota scienziata ndr) mi ha aiutato e mi ha praticamente tirato fuori dal guaio però mi sono reso conto che sono stato bugiardo e incosciente”. Un punto di vista diametralmente opposto nel giro di pochi mesi quindi quello di Massimo Boldi, che ha poi sottolineato quanto sia importante vaccinarsi contro il covid: “Fare la vaccinazione è veramente una cosa utile – aggiunge l’attore che poi specifica – perché alla mia età non so cosa mi sarebbe capitato. Non so cosa sarebbe successo se non avessi fatto la vaccinazione o se avessi avuto il Covid un anno fa”, quando appunto il siero contro il covid non era ancora in uso.

MASSIMO BOLDI, DAL COVID ALLA PRESUNTA RELAZIONE CON LA CANNAVO’

Del Debbio ha poi chiesto come si sente oggi Massimo Boldi e lui ha replicato con la sua nota vena ironica: “Comunque ora sto bene, ciappa sù”, con annessa risata. Chiusa la parentesi covid, Massimo Boldi è stato “beccato” assieme a Rosalinda Cannavò, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ed ex finta fidanzata di Gabriel Garko. A sottolineare la possibile liason fra i due è il settimanale di gossip Chi, diretto da Alfonso Signorini, che ha spiegato come i due si frequentino da un po’ e sempre più spesso.

