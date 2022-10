Massimo Boldi: “Visto ufo a Milano”/ Barbara D’Urso: “Oggetto si muoveva velocemente”

A Pomeriggio 5 si parla ancora di ufo. Dopo la segnalazione di Flavia Vento su twitter, la showgirl ha fatto chiarezza sulla questione: “Ha fatto una luce, ha mandato un segnale fortissimo. Io mi sveglio sempre alle sei di mattina, amo la mattina, amo il sole. Sono andata in giardino, c’era la costellazione di Orione che è la mia preferita. Non era un aereo, andava velocissimo. Mentre passava sulle tre stelle ha fatto un flash fortissimo. Io non avevo il telefono, ma comunque era buio. Io sono rimasta molto colpita. Ha fatto il flash e poi ha proseguito“.

A prenderla in giro, Vladimir Luxuria: “Ma tu pensa, gli extraterrestri vengono in Italia, alla ricerca di forme di vita intelligenti, e trovano Flavia Vento!”. Non solo la Vento, però, ha avvistato ufo nel cielo. Anche Massimo Boldi, in studio, ha racontato la sua esperienza con “gli alieni”, con Barbara D’Urso testimone.

Massimo Boldi: “Visto ufo con Memo Remigi e…”

Anche Massimo Boldi ha un potuto confermare di aver visto, molti anni fa, un ufo. A Pomeriggio 5, ha raccontato: “Io e Memo Remigi siamo partiti da via Giambellino a Milano, stavamo andando a TeleRadioCity (dove Barbara d’Urso conduceva un programma, ndr). È successo che nelle curve della Serravalle, ad un certo punto in questo buio intenso è arrivata una luce incredibile. Una luce che poi è scivolata via ad una velocità incredibile in un secondo, per poi ripassarci sopra. E poi piano piano è andata via”.

Barbara D’Urso ha confermato la sua versione: “La cosa impressionante è che vedemmo quella sera quell’oggetto che si muoveva molto velocemente cambiando luce. Non l’ho mai dimenticato. Il giorno dopo tutte le radio e le tv dissero che in quella zona c’erano stati tantissimi avvistamenti di un ufo”.

