Massimo Boldi “Voglio invecchiare con una donna al mio fianco”/ “Silvia? non siamo fidanzati”

Massimo Boldi per la prima volta dopo 35 anni non sarà protagonista di un cinepanettone, intervistato da Chi ha raccontato le incertezze sulla nuova realizzazione del film: “Quando abbiamo iniziato a scriverlo non sapevamo se ci sarebbe stato un pubblico in sala. Avrebbe dovuto essere un nuovo capitolo della saga Matrimonio a… […] Sono dispiaciuto perché ancora non si torna al cinema come prima e anche perché, per la prima volta a Natale non ci sarò”.

Durante l’intervista Massimo Boldi ha raccontato di come al suo fianco per la sua avventura avrebbe voluto Rosalinda Cannavò nel ruolo di sua figlia: “È da ani che desidero fare un film con lei nei panni di mia figlia. Sarebbe adatta per questo film”. E ha parlato anche di un ritorno nelle sale cinematografiche con Christian De Sica: “Sarà l’anno prossimo, ce lo siamo promessi io e Christian. Vorrei che fosse la storia di due amici che si incontrano al centro della Terra, come nel libro di Jules Verne”. Tra i tanti film di Natale di Massimo Boldi uno che l’attore ha dichiarato di non voler rifare è Natale in India: “Perché mia moglie, Marisa, stava male, aveva pochi mesi di vita e io ero dall’altra parte del mondo a cercare di far ridere […] Ti abitui a mettere da parte la tua vita, le tue malinconie. Quando parte il ciak sento qualcosa in me che mi trasforma”.

Massimo Boldi ha avuto indubbiamente una vita di successo dopo i tanti sacrifici fatti da bambino con la sua famiglia: “Abbiamo toccato punti bassi che non dimentico, ho sempre avuto paura di tornare povero, oggi sarei disperato a non poter fare più la vita che faccio”. Adesso Massimo Boldi ha iniziato la serie di film intitolata Matrimonio a… grazie ad una promessa fatta a sua moglie scomparsa nel 2004: “Mi manca la sua guida, la persona eccezionale che quando tornavo a casa c’era sempre. Non sono stato né un marito né un papà presente. Ma mi ha lasciato tre figlie educate benissimo che mi hanno aiutato a non far crollare tutto”.

Dopo la scomparsa nel 2004 di sua moglie Marisa, L’uomo ha cercato nuovamente l’amore “Voglio invecchiare con una donna al mio fianco, solo che ho una prerogativa: mi piacciono giovani e belle” adesso al suo fianco c’è Silvia, anche se Massimo Boldi ha specificato che tra i due c’è solo un’amicizia: “Il gossip ha cominciato a dire che siamo fidanzati, ma non è così, lei ha una famiglia”.



