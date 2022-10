Massimo, chi è il fidanzato di Veronica Gentili/ “E’ un perfetto uomo di casa e…”

Massimo, chi è il compagno di Veronica Gentili?

Massimo è il fidanzato della conduttrice Veronica Gentili. La conduttrice di Controcorrente è molto riservata in merito alla sua vita privata che custodisce gelosamente. Di recente, però, ha lasciato trapelare qualche informazione il merito all’amato fidanzato che ha una qualità fondamentale per lei: è bravissimo a cucinare. Dopo anni di reticenza anche la conduttrice si è un po’ sbottonata in merito alla sua situazione sentimentale. Sui social non sono mai apparse foto che rivelino qualcosa della sua vita privata, ma sappiamo che Veronica è fidanzata ormai da otto anni. Veronica Gentili ha rilasciato un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni dove ha parlato di Massimo e ha rivelato che lavora nel mondo dello spettacolo.

Il fidanzato della Gentili è uno sceneggiatore per il cinema quindi è lontano dall’occhio delle telecamere. La loro storia è molto solida tanto che convivono ormai da tempo. La conduttrice ha dichiarato: “Massimo è fantastico, io non sono una donna di casa, ci pensa lui a fare la spesa e a cucinare è bravissimo!”. Nel corso di un’intervista per ”TV Sorrisi e Canzoni” la bella presentatrice ha ammesso di non essere molto portata per fare la casalinga, per cui è proprio il suo fidanzato ad occuparsi della gestione della casa, dei pranzi e delle cene. “Trippa, lasagne con carciofi e scamorza ecc…me lo sono scelto bene!”, ha dichiarato la Gentili, a riprova di una vita semplice e spontanea. I due non sono sposati e non hanno figli.

Veronica Gentili e il retroscena sul fidanzato Massimo: “Ogni tanto litighiamo…”

Veronica Gentili aveva spiegato in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni che spesso con Massimo discutono. Il motivo? Il monopolio della televisione. Veronica ha confidato: “Ogni tanto un litigio ci scappa, ma è sempre lo stesso motivo a scatenarlo. Il monopolio della tv. Io seguo tutti i programmi di informazione dei miei colleghi. Lui invece vorrebbe vedere altro. Ma fino alle dieci di sera circa, il telecomando è in mio possesso. Poi via libera a film e serie tv”.

Da quel momento in poi Massimo è libero di guardare serie tv e film, dimenticandosi delle trasmissioni d’informazione e telegiornali vari, nonostante tutto la coppia ha un rapporto davvero unico e solido, discussioni e litigi sono occasionali, ma l’amore e la passione che c’è l’uno per l’altra permette alla coppia di essere felice, appagata e stabile. Per il momento Veronica non ha mai parlato apertamente di matrimonio anche se la coppia sembra avere una bella intesa. La conduttrice e giornalista ha dichiarato di non essere una donna di casa, perciò Massimo ha sempre pensato a fare la spesa e a cucinare, tra lasagne, carciofi, scamorza e polpettone con ricotta e spinaci la giornalista ha dichiarato di aver fatto un ottimo acquisto con la sua dolce metà, Massimo.

