Massimo Ghini e Luca Manfredi ex mariti Nancy Brilli/ E Roy De Vita? “Delusa per…”

Questo pomeriggio Nancy Brilli torna nel salotto televisivo di “Verissimo” e per la nuova ospitata dell’attrice capitolina nel talk show di punta delle reti Mediaset c’è da attendersi tanta verve e sorprese: proprio come l’ultima volta che la 57enne aveva partecipato al programma condotto da Silvia Toffanin. E in attesa di scoprire di cosa parlerà la Brilli con la padrona di casa e quali argomenti toccherà, possiamo dirigere il nostro interesse sugli amori che hanno contraddistinto la vita dell’artista capitolina e sugli uomini che finora ’hanno segnata, vale a dire Massimo Ghini, Luca Manfredi e Roy De Vita.

Infatti inevitabilmente l’ospitata di Nancy Brilli questo pomeriggio a “Verissimo” sarà anche l’occasione per la diretta interessata di parlare della propria vita sentimentale, caratterizzata essenzialmente da tre importanti presenze, in diverse fasi della sua vita. Pur avendo avuto un solo figlio, l’oggi 21enne Francesco (nato dal secondo matrimonio dell’attrice di “Commesse” e altre fiction televisive di successo), le faccende di cuore della Brilli sono state abbastanza movimentate ma, come detto, ruotano essenzialmente attorno a tre figure fondamentali ovvero due ex marito e un terzo uomo che è stato vicino a portarla all’altare. Il primo matrimonio della bionda Nancy è stato quello col collega Massimo Ghini, durato solo tre anni (dal 1987 al 1990) e nato come spesso accade su un set televisivo, in questo caso la miniserie “Due fratelli”, diretta da Alberto Lattuada. Successivamente la Brilli aveva avuto per tre anni una storia col cantautore Ivano Fossati, prima di conoscere il suo secondo, futuro marito.

I DUE EX MARITI DI NANCY BRILLI: E SULLA FINE DELLA STORIA CON ROY DE VITA…

Il secondo uomo più importante nella sua vita è stato Luca Manfredi, non solo perché è stato lui a portarla ancora all’altare (nel 1997) ma anche perché della loro relazione è nato il primogenito e unico figlio della Brilli, Francesco: il loro matrimonio terminò nel 2002 prima che l’attrice intraprendesse una delle storie più lunghe, quella col noto chirurgo estetico Roy De Vita, anche se per paradosso i due alla fine non sono mai convolati a giuste nozze. Ma cosa possiamo dire dei tre uomini nella vita della Brilli ora che rappresentano il passato e la diretta interessata con l’imprenditore e ambasciatore Nunzio Pupi D’Angieri? Innanzitutto che Nancy pare sia rimasta in buoni rapporti con tutti, anche se qualche amarezza e strascico sono rimasti dopo la fine della penultima relazione.

Se la liaison con Ghini era finita senza tanto clamore, e peraltro è oramai passato tanto tempo (e pare che l’attore le abbia chiesto di sposarlo dopo soli sei mesi di fidanzamento), non sono invece note le cause che hanno portato la Brilli e l’erede di Nino Manfredi a divorziare: al di là di tutto, e forse per il bene di Francesco (all’epoca ancora piccolo), i diretti interessati hanno scelto di restare molto abbottonati sul tema. La riservatezza sulla propria vita privata è sempre stato un tratto distintivo delle uscite pubbliche della Brilli, così come i dettagli sui suoi matrimoni: tuttavia qualcosa in più sappiamo sulla lunga love story con De Vita, relazione che ha lasciato delle ferite. Proprio per il fatto di averci creduto molto, Nancy ha sofferto tanto, a tal punto che lei è rimasta legata ai figli di lui ei ragazzi, compreso il suo Francesco, sono rimasti molto legati. Pare che in ballo vi fosse pure un anello di fidanzamento, ma poi tutto è finito. “Lui era il mio progetto di famiglia e ci avevo messo tutta me stessa… Dopo, sono finita in analisi per la delusione” ha candidamente ammesso durante un’ospitata a “Vieni da me”.



