Massimo Martino, chi è il marito di Tosca D’Aquino/ Lei: “è attento alle piccole cose”

Massimo Martino e il matrimonio con Tosca d’Aquino

Massimo Martino è il marito di Tosca D’Acquino. Vent’anni d’amore tra i due, il matrimonio e la nascita del figlio Francesco. Una grande storia d’amore quella nata tra i due fanno coppia fissa da circa vent’anni. Nel 2013 il matrimonio dopo undici anni di convivenza e la nascita del loro figlio Francesco nel 2005. Per l’attrice si tratta del secondo matrimonio dopo quello con con l’ingegnere Mauro Gabrielli dal quale ha avuto il suo primo figlio Edoardo. Nonostante la fine di un amore e la separazione, l’attrice è rimasta sempre in ottimi rapporti con l’ex compagno come ha raccontato dalle pagine di Vanity Fair: “non ci siamo mai fatti la guerra. Grazie a questo equilibrio, non ho dovuto rinunciare al 50 per cento della vita di mio figlio, lui è potuto crescere con i nonni e non con la tata”.

Questa volta però l’attrice ha trovato il vero amore tra le braccia del produttore cinematografico che ha descritto come l’uomo della sua vita dalle pagine di Vanity Fair dove ha rivelato: “È un uomo nella misura mia, come dice Eduardo De Filippo. Attento alle piccole cose”.

Tosca D’Acquino e Massimo Martino: vent’anni d’amore

Vent’anni d’amore tra Tosca d’Aquino e il marito Massimo Martino. L’attrice è anche mamma di due figli e parlando proprio del suo ruolo di madre ha ammesso di essere molto severa: “Io sono la Merkel: paletti belli alti, divertimento in abbondanza ma lo studio prima. Mai amica loro: non voglio sapere tutto, mi basta l’importante. Pretendo rispetto assoluto”.

Che dire Massimo e Tosca sono una bellissima coppia. Il produttore cinematografico è riuscito a conquistare il cuore dell’attrice rimasta molto delusa e scottata dal precedente matrimonio fallito. Oggi la donna è felice di aver intrapreso questa relazione d’amore di cui è molto gelosa e di cui non ha intenzione di raccontare molto alla stampa.

