Massimo, padre Paolo Ciavarro/ Il suo cognome una pesante eredità per il giovane

Massimo Ciavarro ha lasciato al figlio Paolo Ciavarro un’importante eredità, soprattutto dal punto di vista fisico. Impossibile infatti non notare la forte somiglianza fra padre e figlio, quest’ultimo nato da una grande storia d’amore fra l’attore ed Eleonora Giorgi. Mentre secondo alcuni Paolo potrebbe vincere il Gf Vip 4, dove lo vedremo come concorrente, Massimo ha scelto di dedicare i suoi ultimi post proprio al figlio. Anche se in uno dei due casi si tratta di uno scatto ormai datato, che risale allo scorso compleanno del ragazzo, ormai 28enne. Nella seconda immagine invece possiamo vedere un ricordo del passato: Massimo nel periodo di massimo successo, indicato da molti come un sex symbol italiano, e il piccolo Paolo, biondissimo e con i capelli lasci. “E vabbè, dai!”, si limita a commentare l’attore. Clicca qui per guardare la foto di Massimo Ciavarro.

Per quanto riguarda la sua relazione con la Giorgi, la stessa attrice ha sottolineato più volte che Massimo rappresenta uno dei suoi grandi amori. “Sono una donna che ha avuto da Dio il dono di saper girare lo sguardo e guardare avanti, soprattutto dopo il mio primo matrimonio con Angelo Rizzoli e tutto quello che è venuto dopo, è come se fossi stata messa su un davanzale e buttata di sotto nonostante avessi vinto il David per Borotalco. Ho reagito con una tale vitalità da cancellare l’attrice, andarmene in campagna con Massimo Ciavarro, sposarmi, fare un bambino e crescerne un altro. Credo di essere stata brava, non ho mai raccontato niente di quel periodo e sarebbe stato odiosissimo recriminare in diretta, ma ho sofferto molto. Però il buon Dio mi ha salvato, perché quando una cosa non funziona io riesco a spostare lo sguardo e vederne un’altra”, ha raccontato infatti a Il Tempo.

Massimo, padre Paolo Ciavarro: la scintilla con Eleonora Giorgi

Quando è scattata la scintilla fra Massimo Ciavarro ed Eleonora Giorgi? A quanto pare sul set di Sapore di mare 2 dei fratelli Vanzina, anno 1983. A quanto pare Ciavarro era stato scartato dal primo film, dove avrebbe dovuto interpretare il personaggio di Paolo Pinardi, finito poi al collega Angelo Cannavacciuolo. Il regista Bruno Cortini tuttavia lo scelse per il ruolo di Fulvio nel secondo capitolo, contribuendo così alla nascita di una delle storie d’amore più applaudite dai telespettatori. 12 anni di matrimonio che hanno lasciato intatto il legame fra i due ex consorti: “non credo che sia così tanto dal mio punto di vista”, ha detto a Vieni da me parlando della durata delle nozze, “ma lei è la madre di mio figlio Paolo e la nostra separazione è stata molto dolorosa”. I due infatti avevano fatto tanto insieme e così come l’attrice, anche Massimo ha impiegato diverso tempo per riprendersi. “Sono stato parecchio male. La vita però va avanti, grazie al cielo non abbiamo nessun tipo di conflittualità”, ha aggiunto. A quanto a raccontato, è stata la Giorgi a scegliere la strada della separazione. “Lei aveva anche le sue buone ragioni. Un uomo spesso finisce per adagiarsi nelle storie, invece la donna vuole dimostrazioni di affetto, gesti continui. Cose che io non esprimevo con i fatti. Cercavo di fare qualcosa, evidentemente non riuscendo a fare abbastanza. Però tutto quello che alla fine procura un danno o una sofferenza, finisce per farti crescere”, ha dichiarato, rievocando poi quell’avvenuta magnifica vissuta con il figlio a Pechino Express, utile per entrambi per rendere ancora più saldo il loro fortissimo legame.

