Massimo Ranieri/ “La mia vita è nata come una poesia se penso a Rose Rosse”

Massimo Ranieri ospite della nuova puntata di Domenica In di Mara Venier in onda domenica 27 dicembre 2020 su Rai1. L’istrione della musica italiana è tornato protagonista in tv con lo spettacolo “Qui e adesso” trasmesso su Rai3 nonostante la pandemia da Coronavirus che ha bloccato buona parte dei lavoratori del mondo dello spettacolo. L’artista, intervistato da Sky Tg24, parlando proprio dell’emergenza sanitaria da Covid-19 ha precisato: “mi sento fortunato rispetto a certi colleghi e alla filiera dei lavoratori della musica. Noi possiamo viverla serenamente ma penso a tutti quelli che non stanno lavorando e combattono quotidianamente con mutui e tasse. Farei uno spettacolo pianoforte e voce o chitarra e voce anche con venti persone pur di fare lavorare la gente ma non è possibile”.

Impossibile non pensare al futuro, a quello che verrà, con Ranieri che ha confessato: “il bel pensiero vola ma non sai se va oltre la finestra o si ferma dentro casa. Io riesco a sognare per questa notte ma a domani ci penso…domani. Viviamo tremendi incubi. Mi manca stringerci la mano, abbracciarci, toccarci sono aspetti fondamentali della quotidianità, in Francia dicono pelle e contropelle. Sono speranzoso come dicono i nostri politici”.

Massimo Ranieri: “alcune canzoni hanno avuto fortuna, ma poi…”

Massimo Ranieri per portare in scena lo show “Qui e adesso” ha recuperato alcune sue canzoni degli anni ’70 portando in scena uno spettacolo molto apprezzato da pubblico e critica. Per questo motivo Ranieri si è messo a riascoltare buona parte del suo repertorio come ha raccontato a Sky Tg24: “alcune canzoni hanno avuto fortuna ma poi capisci comunque che le hai lasciate per strada. Ora sono tornato indietro e mi sono messo a riascoltarle. Anche per rispetto agli autori. Le ho lasciate orfane, ora fortissimamente volli: non so che riscontro avranno ma hanno una loro validità, sono brani che hanno sfidato Canzonissima. Le ho amate, le ho incise perché ci credevo, le ho restituite al mio pubblico con la pennellata artistica di Gino Vannelli.

Ora non mi sento più in colpa”. L’artista ha motivato poi la scelta di non andare in onda nel giorno della scomparsa di Diego Armando Maradona: “non ho voluto andare in onda su Raitre, ci siamo trovati con lo staff e abbiamo deciso di sospendere il programma. Serve rispetto per questo genio del calcio. E pensa che finché non lo vidi entrare al San Paolo per la presentazione credevo fosse uno scherzo”. Infine un sogno diventato realtà: la collaborazione con Charles Aznavour che gli ha regalato un brano inedito: “un sogno che è diventato realtà, lo considero un maestro mi sono sempre ispirato a lui, lo penso quando sono sul palcoscenico. Come quando faccio una regia a teatro penso a Giorgio Strehler. Dire che è stato fantastico è un eufemismo, sono stato al suo spettacolo e poi abbiamo comprato un cappello insieme”.



