Master Crimes 2 si farà? Dalla Francia notizie entusiasmanti: pronta la seconda stagione!

La criminologa Louise Arbus, che ha il volto di Muriel Robin, saluterà il pubblico di Rai1 questa sera con l’ultima puntata di Master Crimes (come finisce e anticipazioni qui). La serie francese ruota attorno alla professore Arbus che insieme ai suoi studenti più validi è ritornata ad collaborare con la polizia nelle indagini. In passato aveva smesso dopo aver contribuito, involontariamente, a far incarcerare un uomo innocente, il padre di Mia a sua volta sua studentessa. Le tre puntata sono stato un successo di ascolti in Patria e si è deciso che Master Crimes 2 si farà

Master Crimes come finisce, anticipazioni ultima puntata 27 agosto 2024/ Finale choc: la mamma di Mia è viva!

Stando a quanto riporta Télé-Loisirs, infatti, la fine della prima stagione di Master Crimes implicava già un probabile seguito con gli intrighi rimasti in sospeso. Successivamente inoltre,, nel novembre del 2023, France 1 ha annunciato che Master Crimes avrà diritto ad una seconda stagione ed rivelato addirittura che le riprese sarebbero iniziate a gennaio. “Gli spettatori in prima pagina avranno quindi il privilegio di ritrovare Louise Arbus e i suoi quattro studenti in una seconda opera che svelerà nuove indagini irrisolte. La parte più difficile sarà attendere la trasmissione della seconda stagione!” si legge sul magazine.

Nero a Metà 4 si farà? Ultime anticipazioni: parlano Claudio Amendola e Margherita Vicario/ Batosta per i fan

Master Crimes 2 si farà! Anticipazioni sulla possibile trama: nuovi indagini per Louise Arbus

Chiarito che Master Crimes 2 si farà non resta che sbilanciarsi sulla possibile trama dei nuovi episodi. Nella prima stagione di Master Crimes, Louise Arbus, una famosa professoressa di criminologia, ha dovuto collaborare con Barbara Delandre (Anne Le Nen), un’agente di polizia piuttosto rigida, per risolvere le indagini. Accompagnate dagli studenti di Louise, le due donne mettono entrambe il proprio talento al servizio del proprio lavoro ma non sono molto d’accordo sui metodi da utilizzare. Louise in particolare ha fatto sudare freddo a Barbara andando oltre i limiti della legge. Gli darà ancora del filo da torcere nella seconda stagione? Secondo le anticipazioni su Master Crimes 2 comunicate da TF1, sì!

Anticipazioni Segreti di famiglia, del 24 agosto 2024/ Riassunto puntate: Cinar furioso, Pars ha un segreto

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni su Master Crimes 2 ufficiali riportate da France 1 svelano: “Accompagnata dai suoi studenti ancora fuori controllo, Louise, il nostro spirito libero dall’intuito prodigioso e dal temperamento esplosivo, aiuterà Delandre a risolvere una serie di nuovi delitti (…) Tanti enigmi criminali che permetteranno ad Arbus di sfidare il conoscenza dei suoi studenti e la pazienza di Delandre”. Insomma nella prossima stagione non mancheranno gli intricati casi da risolvere ricchi di colpi di scena e risvolti inaspettati e le indagini si mescoleranno anche con la vita privata dei protagonisti soprattutto dei brillanti ma complessi studenti dell’Arbus: Valentine, Mia, Boris e Samuel.

Master Crimes quando andrà in onda su Rai1: i nuovi episodi nel 2025?

Più difficile è trovare una risposta alla domanda: quando va in onda Master Crimes 2 su Rai1? France 1 ha fatto sapere che le riprese dei nuovi episodi della seconda stagione di Master Crimes sono iniziate a febbraio 2024 mentre la serie verrà trasmessa per la prima volta sul finire del 2024. E in Italia quando andrà in onda? Forte dei buoni ascolti nonostante il periodo non favorevole la fiction poliziesca potrebbe trovare spazio nel palinsesto estivo di Rai1 ma al momento si tratta solo di ipotesi. Quel che è certo, invece, è che oggi 27 agosto 2024 in prima serata andrà in onda l’ultima puntata di Master Crimes con l’attesissimo gran finale di stagione visibile anche in diretta streaming su Raiplay.