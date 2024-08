Master Crimes come finisce, anticipazioni ultima puntata in onda oggi 27 agosto 2024: morte atroce di una giovane

Andrà in questa sera, a partire dalla 21.25 circa su Rai1, l’ultima puntata di Master Crimes e dalle anticipazioni si scopre che la professoressa e criminologa Louise Arbus, i suoi studenti Mia, Samuel, Valentine e Borsi e la capitana Barbara Delandre saranno alle prese con due sconvolgenti casi, la drammatica morte di due giovani sebbene avvenuta in circostante diverse. Il primo episodio di puntata si intitola Il marchio del disonore (Marqué à vie) e si apre con due giovani donne che verranno ritrovate in una zona isolata e boschiva vicino al lago di Saint-Germain-en-Laye. Una delle due è stata strangolata e parzialmente sepolta sotto terra, mentre l’altra è viva, ma in uno stato di shock così profondo da non riuscire a parlare. Louise, da esperta in psicologia criminale, intuirà immediatamente che la sopravvissuta deve essere stata tenuta prigioniera per mesi, e che probabilmente si trovano di fronte a un assassino seriale che rapisce le sue vittime prima di ucciderle.

Master Crimes come finisce? Le anticipazioni sulla puntata di oggi svelano che la criminologa Louise Arbus (Muriel Robin) affiderà un importante incarico a Valentine, dovrà cercare di far parlare la ragazza traumatizzata, sperando di ottenere informazioni cruciali per fermare il killer. Nel frattempo la polizia riesce ad indentificare la giovane vittima, si tratta di Marie Trajan, una diciottenne che viveva sotto l’opprimente controllo di un padre cattolico estremamente tradizionalista. A questo punto l’uomo, che possiede una piccola azienda di lavorazione del ferro a Nanterre, verrà convocato all’Istituto di Medicina Legale per identificare il corpo della figlia. I colpi di scena, però, sono dietro l’angolo ed emergeranno pian piano dettagli sulla vita segreta di Marie, che portano alla luce un mondo oscuro e insospettato di segreti familiari e tensioni psicologiche che sconvolgeranno tutti.

Master Crimes come finisce: anticipazioni ultima puntata: Louise Arbus sotto choc

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Master Crimes svelano anche cosa accadrà nel secondo ed ultimo episodio di stagioni dal titolo La morte del Cigno (Mauvais Cygne). Louise, al teatro di Saint-Quentin-en-Yvelines per una rappresentazione del celebre balletto “Il Lago dei Cigni”, accompagnata da Oscar, durante lo spettacolo assisterà ad un tragico incidente che sconvolge la serata: Natacha Rivière, la prima ballerina ventiseienne, precipita improvvisamente dal palco, cadendo rovinosamente davanti agli occhi attoniti del pubblico.

Joséphine Janson, la direttrice della compagnia di danza, ammette che aveva dovuto lavorare molto per convincere Natacha, che soffriva di insicurezze profonde, a partecipare a questo balletto notoriamente impegnativo. Le immagini delle telecamere di sorveglianza rivelano un dettaglio agghiacciante: Natacha non è caduta accidentalmente, ma si è lanciata volontariamente nel vuoto, apparentemente per togliersi la vita. Incidente o suicidio? Le indagini di Louise Arbus e la sua squadra porteranno a galla una verità sconvolgente. Master Crimes come finisce? Spazio avranno anche le vicende private dei protagonisti, i giovanu studenti Mia, Valentine e Boris scopriranno che la criminologa retribuisce mensilmente Samuel e, infuriati, faranno uno sciopero.

Come vedere in diretta streaming Master Crimes: serie poliziesca di Rai1

Svelate le anticipazioni di Master Crimes, non resta che ricordare che la serie è composta da sei episodi raggruppati in tre puntate. Nel cast oltre alle protagoniste Muriel Robin e Anne Le Nen, Olivier Claverie (Commissario Oscar Rugasira), Victor Meutelet (Samuel Cythere), Astrid Roos (Mia Delaunay), Thaïs Vauquières (Valentine Vallée), Nordine Ganso (Boris Volodine), Nicolas Briançon (Pierre Delaunay). L’appuntamento con la terza ed ultima puntata di Master Crimes è per oggi, in prima serata su Rai1, si scoprirà come finisce e il gran finale di stagione che, vi anticipiamo, sarà ricco di suspense e colpi di scena. Le serie è visibile anche in diretta streaming su RaiPlay e disponibile in seguito sul catalogo.