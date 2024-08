Master Crimes anticipazioni, trama puntata di oggi 20 agosto 2024: nuove indagini per Louise Arbus

È entrata nel vivo la nuova fiction di Rai1 di origine franco-belga che vede nei panni della protagonista l’attrice Muriel Robin e nel cast anche la moglie Anne Le Nen nei panni, rispettivamente, della criminologa Luise Arbus e della Capitana di Polizia Barbara Delandre. Dalle anticipazioni Master Crimes della puntata di questa sera, martedì 20 agosto 2024, si scopre che l’Arbus accetterà la prosota della Delandre di continuare ad indagare e dovrà occuparsi di due sconvolgenti e feroci omicidi. La pofessoressa di criminologia nel farlo avrà al suo fianco i suoi studenti più valide, Valentine, Mia, Boris e Samuel.

La Mala. Banditi a Milano, anticipazioni 19 agosto 2024/ Prima puntata su La7: l'arresto di Angelo Epaminonda

Scendendo più nel dettaglio, dalle anticipazioni su Master Crime, penultima puntata, si scopre quale sarà la trama dei due episodi dal titolo Sarai un uomo e Sotto Pressione. Nel primo episodio verrà trovato morto Antoine Mazin, un quarantenne fondatore di una catena di palestre ed esperto di fitnes. L’uomo in verrà trovato strangolato con una cravatta il giorno dopo San Valentino. Immediatamente la criminologa Louise e la sua squadra si mettono ad indagare per capire chi l’ha ucciso e perché. I primi sospetti ricadranno su Baptiste, il fratello della vittima, tuttavia le indagini si sposteranno in seguito su una donna, Lola tra le ultime persone ad aver avuto contatti con la vittima prima della sua morte. Chi è l’assassino?

Anticipazioni Nero a metà 3, 6a puntata 26 agosto 2024 (replica)/ Carlo salva Maryam nel gran finale

Anticipazioni Master Crimes: studente trovato morto, incidente o omicidio?

Particolarmente sconvolgente e triste sarà l’omicidio al centro della trama del secondo episodio dal titolo Sotto Pressione. Dalle anticipazioni sulla puntata di oggi di Master Crimes si scopre che uno strano incidente in laboratorio costerà la vita ad un giovane e brillante studente Maxime Dupres. Durante un esperimento con altri colleghi Max ha ingerito una capsula piena di sodio che si è sciolta nel suo stomaco. Il punto di svolta, però, si avrà durante l’autopsia. Infatti il medico legale Théodore troverà anche tracce di un potente psicostimolante popolare tra gli studenti sottoposti alla pressione dei risultati e della competizione.

Elena Sofia Ricci torna in Che Dio ci aiuti 8?/ "Vestirà i panni di Suor Angela, anche se solo per un cameo"

Le anticipazioni su Master Crimes rivelano che Louise sarà convinta senza alcun dubbio che si sia trattato di un omicidio premeditato. Un rivale voleva eliminarlo. A questo punto tutti gli studenti che erano presenti al momento della sua morte vengono interrogati. La morte di Max è stata un incidente o un omicidio? Nel frattempo spazio avranno nelle trame di Master Crimes anche le vicende private dei protagonisti, dopo la diffidenza e battibecchi iniziali i rapporti tra Arbus e Delandre si rassereneranno. Mia chiederà alla sua professoressa di far di tutto per far riaprire il caso di suo padre, ingiustamente incarcerato per un omicidio che non ha commesso. Nel frattempo la giovane inizierà a provare qualcosa per Samuel e scatterà il bacio tra Samuel e Mia.

Come vedere in diretta streaming Master Crimes: serie poliziesca di Rai1

Svelate le anticipazioni di Master Crimes, non resta che ricordare che la serie è composta da sei episodi raggruppati in tre puntate. Nel cast oltre alle protagoniste Muriel Robin e Anne Le Nen, Olivier Claverie (Commissario Oscar Rugasira), Victor Meutelet (Samuel Cythere), Astrid Roos (Mia Delaunay), Thaïs Vauquières (Valentine Vallée), Nordine Ganso (Boris Volodine), Nicolas Briançon (Pierre Delaunay).

Gli ascolti della prima puntata andata in onda lo scorso 13 agosto non sono stati eccelnti, complice anche il periodo. A seguire le vicende e le indagini della professore Louise Arbus e della sua squadra sono 1.563.000 spettatori con uno share del 12.9%. L’appuntamento della 2a e penultima puntata di Master Crimes è per oggi, in prima serata su Rai1. Le serie è visibili anche in diretta streaming su RaiPlay e disponibile in seguito sul catalogo.