È andata in onda ieri, giovedì 19 dicembre 2024, la seconda puntata di Masterchef 14, durante la quale è stata decisa la masterclass composta da 18 aspiranti chef. Tanta la tensione ai live cooking e ai blind test, alcuni sono riusciti a stupire davvero i giudici, altri invece non ce l’hanno fatto e hanno dovuto rinunciare alla possibilità di partecipare al noto programma. Dopo aver superato selezioni e test gli aspiranti cuoci non vedono l’ora di sfidarsi ai fornelli con le loro creazioni culinarie, di certo non sarà un’esperienza semplice ma consentirà loro di mettersi alla prova e di migliorare notevolmente le loro abilità in cucina.

Dunque, sono 18 i concorrenti della nuova edizione di Masterchef Italia. Reza è originario dell’Iran ma si è trasferito a Parigi quando aveva 14 anni, la sua famiglia non aveva soldi e col tempo è riuscito a riscattarsi. Ha studiato tanto e ha lavorato come operaio, oggi è un dirigente. Per lui cucinare significa imparare altre culture, con il suo piatto ha ottenuto tre si. Grembiule bianco anche per Katia, la donna è laureata in Giurisprudenza ma crea gioielli. Gaetano ha detto ai giudici che per lui il cibo è sia il carburante del corpo, che il nutrimento dell’anima. Il giovane palerminato con il suo Gnothi Seautón ha ottenuto il grembiule bianco conquistando ben tre si.

Chi sono gli altri concorrenti di Masterchef Italia 14: gli aspiranti chef sono pronti a sfidarsi cucinando

Mary non ha nascosto la commozione quando ha ottenuto il grembiule bianco a Masterchef Italia 14, la 30enne è un’impiegata commerciale ma sogna di aprire con il fratello un enobistrot e aspira ad ottenere una stella. Il 36enne Giulio è un bagnino di Pisa, con un piatto che omaggiava la nonna ha convinto i giudice ottenendo il grembiule bianco. Nella Masterclass con tre si anche Ilaria, la 26enne di Roma ha studiato Design ma lavora come animatrice per le feste compleanno dei bambini. Yi Lan, o Anna, arriva da Venezia e per cercare di realizzare il sogno di aprire un’oasi ristorativa ecosostenibile ha deciso di licenziarsi, lavorava nella moda.

Franco con il suo piatto ‘Kalòs Kagathòs’ ha stupito tutti, soprattutto lo chef Barbieri che visibilmente spiazzato ha ammesso che era uno dei piatti più buoni che ha assaggiato. Anche il 26enne Jacopo di Milano ha convinto tutti e tre i giudici, il content creator di comedy e challenge ha quindi ottenuto il grembiule bianco. Samuel avrebbe voluto partecipare a Masterchef già lo scorso anno ma per fare felici i genitori ha rinunciato per conseguire il diploma. Ai giudici ha detto che da grande vorrebbe ‘chiudersi in cucina’, loro gli hanno dato il grembiule bianco.

Grembiule grigio per alcuni aspiranti chef, hanno ottenuto il grembiule bianco ai Blind Test

Ai live cooking una domanda dello chef Cannavacciuolo ha mandato in tilt Linda, con il grembiule grigio ha sfidato Tommaso ai Blind Test e ha ottenuto il grembiule bianco. Grembiule grigio anche per il bellunese Simone, proprietario di un’azienda agricola, ai Blind Test ha battuto Marta. Alessia ha invece sfidato e battuto Leonardo ai test, la 21enne di Parma vorrebbe diventare una ristoratrice ma anche chef, critica gastronomica o proprietaria di un’azienda. Gianni lavora come commesso a Bagheria in un negozio di elettronica, ai Blind Test ha vinto contro Stefano. Il 33enne Claudio ha invece battuto Alice.

Approda a Masterchef Italia 14 anche Martina, la cameriera di sala sogna di aprire un omakase. Ai Blind Test ha avuto la meglio contro Alessia. Nella masterclass anche Laura, per lo chef Cannavacciuilo ai live cooking il suo piatto non meritava un si, però ha ottenuto il grembiule grigio grazie al ‘si’ di Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. Ai Blind Test, l’aspirante chef ha battuto Ludovico e Flaviano in una sfida a tre. Il piemontese Simone è l’ultimo concorrente, lavora nell’impresa edile di famiglia e ha sfidato Pino ai Blind Test riuscendo ad ottenere il grembiule bianco.