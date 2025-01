Siparietto hot a Masterchef 14. La prova al pressure test con cioccolato e peperoncino, infatti, accende gli animi e fa riscoprire istinti primordiali ai concorrenti. La prima a spiegare che quegli ingredienti accendono in lei la passione, è Anna. Il suo piatto, una melanzana con cioccolato e peperoncino, si chiama proprio “Ricoprimi di cioccolato”: un titolo che lascia trasparire qualche pensiero hot anche nella concorrente italo-cinese. Si passa poi ad altri piatti ma la questione non cambia.

Pagelle Masterchef 14 e eliminati 8a puntata: Alessia che errori!/ Samuele a due facce, Katia e Anna brillano

“Ho voglia di…” è il nome del piatto di Mary. Alla domanda degli chef, su di cosa abbia o meno voglia, lei spiega di aver voglia di osare e poi aggiunge: “E avrei voglia anche di qualcos’altro…”. Redarguita dallo chef Cannavacciuolo, Mary scherzosamente commenta: “Eh chef, siamo chiusi qui dentro da mesi…”, alludendo a delle mancanze fisiche da parte sua, a causa della “clausura” dentro la cucina di Masterchef.

Eliminato Masterchef Italia 14, chi è/ Dopo Samuele, via anche Alessia

Masterchef 14, la prova con peperoncino e cioccolato accende Mary e Anna

“Ma sto peperoncino è afrodisiaco? Io non sto pensando a male, loro lo stanno dichiarando!” commenta scherzosamente chef Cannavacciuolo dopo la prova al pressure test che ha acceso gli animi di Anna e Mary. Anche il commento di Locatelli verso Mary non manca di piccante: “Sei on fire oggi”, scherza il giudice. Lei conferma: “Parecchio, chef”.

L’ispirazione di Anna e Mary, comunque, premia: peperoncino e cioccolato, infatti, vengono ben coniugati nei loro piatti e permettono alle due concorrenti di salire in balconata. Non finisce bene, invece, il pressure test per Samuele, che viene eliminato da Masterchef 14.

Masterchef Italia 14, 8a puntata/ Diretta ed eliminati: Alessia fuori, Gianni rischia ma è salvo