Masterchef Italia 14, anticipazioni 8a puntata: prova in esterna da sogno

Il viaggio dei concorrenti di Masterchef Italia 14 continua e, nel corso dell’ottava puntata, le sfide da affrontare saranno davvero tante e sempre più difficili. Il talent show culinario più famoso della televisione italiana torna in onda oggi, giovedì 30 gennaio 2025, con una nuova puntata che porterà ad una nuova eliminazione e che permetterà agli altri concorrenti di continuare a sognare per raggiungere la finalissima. A giudicare tutti i piatti che saranno preparati da tutti i concorrenti saranno i giudici che, puntata dopo puntata, diventano sempre più rigidi e severi.

Giorgio Localetti, Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri, dunque, saranno integerrimi questa sera e premieranno solo i concorrenti che non faranno alcun errore. I concorrenti, inoltre, questa sera, vivranno anche un vero sogno con una prova in esterna che si terrà a Villa Crespi, il ristorante di Antonino Cannavacciuolo.

Le prove dell’ottava puntata di Masterchef Italia 14

L’ottava puntata di Masterchef Italia 14 vedrà i dieci concorrenti ancora in gara impegnati in una prova in esterna stellata che avrà come location Villa Crespi di chef Antonino Cannavacciuolo immersa nella cornice del Lago d’Orta. I concorrenti, poi, saranno impegnati nella temutissima Red Mystery Box che conterrà un ingrediente speciale che arriverà solo nel corso della serata. Al termine della prova, i giudici selezioneranno i piatti peggiori.

Gli aspiranti chef che non riusciranno a conquistare il palato dei giudici saranno poi impegnati in due Pressure Test: uno sarà dedicato a uno degli abbinamenti più sorprendenti della cucina, l’altro sarà ispirato ai cinque sensi. Al termine del Pressure Test ci sarà un’altra eliminazione: chi, dunque, dovrà rinunciare al sogno di conquistare un posto nella finalissima di Masterchef Italia?

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 14

Masterchef Italia 14 continua a conquistare sempre di più l’affetto del pubblico che può seguire le avventure degli aspiranti chef sia in tv che in streaming. Per seguire il talent show culinario in diretta televisiva basta sintonizzare il televisore su Sky Uno a partire dalle 21:15. Per seguire, invece, l’ottava puntata di Masterchef in diretta streaming basta collegarsi a NowTv. Per seguire, tuttavia, gli aspiranti chef più famosi della televisione italiana è necessario sottoscrivere un abbonamento.