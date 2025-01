Masterchef 14, l’invention test non manca di pepe

L’edizione in corso di Masterchef 14 si conferma particolarmente accesa e con tanti colpi di scena continui. Anche nella quinta puntata non mancano le frecciate tra i concorrenti che continuano a punzecchiarsi più o meno velatamente e in più di un’occasione anche a dichiararsi apertamente guerra. Nel dettaglio, dopo la vittoria della mystery box da parte di Samuele, che ha ottenuto la golden pin, si è scatenato il panico. Il concorrente ha infatti dovuto assegnare gli ingredienti principali ai compagni per realizzare un piatto con la reazione di Maillard.

Mary in lacrime a Masterchef 14: "Arrivo convinta e mi buttano giù"/ Video: "Mi fa pensare al mio passato"

In base alla propria preferenza personale, Samuele ha deciso a chi assegnare cosa. La cipolla è stata data a Katia, Martina e Sara, mentre gli altri hanno dovuto cucinare un piatto con capesante o filetto. Dopo l’assegnazione, Sara ha avuto da ridire con Samuele, che ha ammesso di averle dato la cipolla perché la teme e sperava di metterla in difficoltà. In realtà proprio Sara ha vinto la prova e non le ha mandate a dire, lanciando subito una frecciatina a Samuele tutt’altro che velata, usando toni piuttosto forti.

Pagelle Masterchef Italia 14, 5a puntata/ Reza delude le aspettative. Sara e Mary non entusiasmano

Masterchef 14, il web non apprezza Sara

Le parole di Sara non sono state particolarmente apprezzate sui social dai telespettatori di Masterchef 14. “Ma Sara che fa così tanto l’aggressiva nei confronti di Samuele lo sa che è una gara?” scrive un utente su X. “Sara amó, se te la prendi per una cipolla preparati a farti il sangue amaro perché è il minimo “di brutto” che possa capitarti a Masterchef… Prenditela con più filosofia, hai vinto e via” scrive ancora un altro telespettatore.

E ancora: “Raga ma è una gara ma perché se la prendono tutti sul personale? Cioè ti ha detto pure che sei forte, ma placati Sara“. Un commento, quello di Sara, non apprezzato. E intanto la sua vittoria ha fatto infuriare anche Mary, che crede che la concorrente sia stata avvantaggiata perché arrivata da poco.

Masterchef Italia 14, 5a puntata/ Diretta ed eliminati: Reza fuori, Alessia è salva