Si è conclusa anche la terza puntata di Masterchef Italia 2024. La gara entra nel vivo e ci sono i primi due eliminati: Simone B. e Giulio. Il primo (5) paga una gestione sbagliata del tempo ma anche la mancata attenzione per i dettagli e il poco ascolto nei confronti dei giudici. Nella prova della pernice con sapori del sottobosco, infatti, il contadino e aspirante chef utilizza il sifone nonostante chef Cannavacciuolo glielo sconsigli e non fa in tempo a completare il piatto, venendo eliminato. Il secondo ad uscire è Giulio (5.5), che invece scivola sulle polpette: nonostante la sua simpatia e il suo innegabile talento, sbaglia infatti una cosa molto semplice, una ricetta molto facile, e viene mandato via.

Simone (5) nonostante vinca la prova della pernice e del bosco, si trova poi a capeggiare la squadra nell’esterna e i suoi rossi vengono clamorosamente sconfitti: pecca di arroganza e si trova contro tutto il gruppo di “avversari”. Dall’altra parte, invece, Mary (6.5), nonostante non brilli per simpatia e umiltà, guida i suoi verso la vittoria con calma. Puntata complicata, invece, per Reza (5.5), che con i suoi piatti nelle puntate passate aveva convinto i giudici, ma non oggi.

Pagelle Masterchef Italia 2024, delude Claudio

Nella terza puntata di Masterchef Italia 2024, Franco (6) svolge bene il primo compito: un nido, fatto con i prodotti italiani che più si preferiscono. Delude però andando avanti in altri compiti, nonostante le sue potenzialità. Claudio (5.5) pecca di insicurezza: il concorrente vince la prima prova del “nido” e ottiene la golden pin che poi cede in maniera ingenua, nella prova della pernice. Il concorrente, convinto di non aver fatto un buon piatto, si gioca infatti il bonus ma non avrebbe dovuto: la sua, infatti, era una buona pietanza a detta dei giudici. Poi fa malissimo nel test delle polpette e si salva al pressure test, ma solamente perché Giulio fa peggio di lui.

Per i giudici, invece, anche questa volta la sufficienza è piena (7): spesso sono costretti a trovare il buono nei piatti dei concorrenti, che diciamoci la verità, non brillano affatto in questa edizione 2024. Menzione speciale per chef Chiara Pavan (8) anche nella terza puntata ospite d’onore: precisa, rigorosa, severa e allo stesso tempo emotiva, è brava a tenere tutto sotto controllo.