Masterchef Italia 14, anticipazioni 7a puntata: prova di pasticceria

La finalissima di Masterchef Italia 14 si avvicina sempre di più e le prove per i concorrenti diventano sempre più proibitivi. Oggi, giovedì 23 gennaio 2025, va in onda la settima puntata di Masterchef Italia 14 che metterà in difficoltà tutti i concorrenti ancora in gara e che sperano di arrivare in finale. Questa sera, sarà una puntata dedicata ai dolci con una prova davvero complicata che gli aspiranti chef dovranno superare per poter andare avanti nella gara. Per la prova di pasticceria, nella cucina di Masterchef Italia, arriverà il maestro della pasticceria italiana ovvero Iginio Massari che, per l’occasione, sarà accompagnato dalla figlia Deborah che ha ereditato il suo stesso talento.

Come sempre, a giudicare tutti i piatti dei concorrenti che regaleranno anche momenti emozionanti così come di tensione ci saranno i giudici Antonino Cannavacciuolo, Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli che non perdoneranno neanche il più piccolo errore.

Le prove della settima puntata di Masterchef Italia 14

La settima puntata di Masterchef Italia 14 si apre con la Golden Mystery Box: i concorrenti dovranno farcire un panettone gastronomico. La gara, poi, proseguirà con l’Invention Test che vedrà i concorrenti in una prove di pasticceria decisamente proibitiva perché dovranno preparare un dolce altamente scenografico. I concorrenti, poi, divisi nella brigata blu e nella brigata rossa, dovranno affrontare la Prova in Esterna infuocata, nel Comune di Pontremoli, in provincia di Massa Carrara, nella Lunigiana dove dovranno cuocere i piatti sui testi ovvero delle pentole in ghisa che si appoggiano sulla brace.

La prova in esterna sarà giudicata da 25 ristoratori locali e i concorrenti che non riusciranno a superare il giudizio dei ristoratori esperti dovranno affrontare il Pressure Test che, questa sera, promette di sorprendere tutti essendo alquanto particolare.

Come vedere in diretta streaming Masterchef Italia 14

La settima puntata di Masterchef Italia 14 può essere visto sia in tv che in diretta streaming. Per seguire le avventure degli aspiranti chef in tv è sufficiente sintonizzare il televisore, a partire dalle 21:15 su Sky Uno mentre per seguire il talent show culinario in streaming è possibile collegarsi a NOW, visibile solo dietro sottoscrizione di un abbonamento esattamente come Sky.

