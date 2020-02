MasterChef Italia 2020, 9a puntata/ Diretta ed eliminati, tre Chef stellati ospiti

MASTERCHEF ITALIA 2020 ANTICIPAZIONI

La nona edizione di MasterChef Italia 2020 entra ufficialmente nel vivo. Questa sera, il cooking show targato Sky si accinge a mandare in onda l’attesa nona puntata come sempre a partire dalle ore 21.15 sul canale 108 (e sul digitale terrestre al canale 455) dedicato all’intrattenimento. La puntata sarà visibile in streaming anche su Now TV. Il nove sembra essere il numero di riferimento della nuova puntata del celebre programma, dal momento che oltre a segnare l’edizione e l’appuntamento, ritorna anche in merito agli aspiranti chef che continueranno a darsi battaglia, sfidandosi nella cucina più famosa del piccolo schermo. Antonio, Davide, Francesca, Giulia, Luciano, Maria Teresa, Marisa, Nicolò e Vincenzo si preparano a mettere in scena ancora una volta tutto il loro talento dietro i fornelli, il tutto sotto l’occhio attento e critico di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, i tre severi giudici dell’edizione. Dopo la doppia eliminazione della passata settimana, durante la quale – in pieno clima sanremese – Giada e Milenys hanno abbandonato la cucina di MasterChef, chi proseguirà l’avvincente sfida dietro ai fornelli? Tutto dipenderà dall’andamento delle tre prove in programma.

LE PROVE DI MASTERCHEF ITALIA 2020

La nona puntata di MasterChef Italia 2020 vedrà gli aspiranti chef ancora in gara alle prese con una Mystery Box del tutto particolare. Al suo interno, cinque differenti tipi di farine correlati ad altrettante tipologie di latte. Ai concorrenti non sarà richiesta nient’altro che una sola cosa: osare. Sulla base dell’originalità e dell’intraprendenza di ciascun concorrente i tre giudici decideranno a chi dare la possibilità di guadagnare un importante vantaggio nella successiva prova dell’Invention Test. A presentare la seconda prova in programma in questa nona puntata di MasterChef ci penserà il primo degli ospiti super attesi, ovvero il giovane chef stellato Davide Caranchini, grande esperto di cucina di lago, che rappresenterà al tempo stesso il tema centrale della sfida. Caranchini presenterà tre delle sue maggiormente riuscite, nonché complesse creazioni culinarie che contribuiranno a far emergere tutte le fragilità dei concorrenti più deboli tra quelli che sono arrivati fino a questa delicata fase.

L’ESTERNA: ALLA GUIDA DI UN VERO RISTORANTE

Nella terza prova i concorrenti di MasterChef Italia 9 dovranno dimostrare tutto il proprio talento, la creatività, il coraggio e la dimestichezza in cucina. La prova in esterna nella quale dovranno cimentarsi appare come la più difficile tra quelle viste in questa edizione del cooking show di Sky Uno. Il loro compito sarà infatti quello di prendere in mano le redini di una vera cucina di un ristorante. Gli aspiranti chef saranno davvero in grado di gestire come dei veri e propri professionisti la cucina di un noto locale? Per l’occasione MasterChef si trasferirà in uno dei quartieri più eleganti del capoluogo lombardo, Brera. Nel cuore di Milano si trovano due locali molto noti, ovvero il “Santa Virginia” e “Da I Gemelli”, pronti ad accogliere le brigate. Gli ostacoli ovviamente non mancheranno, a partire dalle complesse pietanze da realizzare e le difficoltà nella gestione delle comande. Solo al termine della prova scopriremo quale brigata è riuscita a commettere meno errori, riuscendo a soddisfare il più possibile le aspettative della clientela. La brigata vincente potrà tirare un sospiro di sollievo e salire in balconata, mentre coloro che rientreranno nella brigata peggiore dovranno indossare il temuto grembiule nero e affrontare con coraggio il Pressure Test. La prova decisiva vedrà la presenza di altri due ospiti, ancora una volta Chef stellati: Alfonso ed Ernesto Iaccarino.



