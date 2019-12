MASTERCHEF ITALIA 9/ Diretta prima puntata 19 dicembre 2019: Paolo scorda il burro

MASTERCHEF ITALIA 9, DIRETTA PRIMA PUNTATA

Su Sky Uno è iniziata la prima puntata di Masterchef Italia 9. I tre giudici illustrano le novità di questa edizione. Ci saranno tre fasi di selezione: presentazione del piatto, test di abilità e una sfida finale. Chi avrà tre sì potrà accedere alla sfida finale e ogni giudice potrà scommettere su un concorrente portandolo alla fase successiva, anche se gli altri non sono d’accordo. Iniziano quindi le presentazioni dei piatti. Paolo Pasqualin è il primo a presentarsi: è un designer e si è dimenticato il burro a casa. Il suo piatto è a base di faraona. Gli assaggi dei giudici non sono certo i soliti con un concorrente come Paolo e le risate non si sprecano. Alla fine ottiene due sì e passa il turno. (aggiornamento di Bruno Zampetti)

Anticipazioni prima puntata Masterchef Italia 9

L’attesa è finita. Giovedì 19 dicembre, in prima serata su Sky Uno, riapre i battenti la famosa cucina di Masterchef Italia. Dopo la vittoria di Valeria Raciti, Masterchef Italia torna con la nona edizione. Al centro delle 12 puntate composte complessivamente da 24 episodi ci saranno i cuochi amatoriali con la passione per la cucina, ma rispetto alle precedenti puntate, ci saranno diverse novità. La prima riguarda la giuria. Il giudice storico Joe Bastianich, infatti, ha deciso di prendersi una pausa lasciando il compito di giudicare i piatti dei concorrenti alla giuria composta dal veterano Bruno Barbieri, presente dalla prima edizione, Antonino Cannavacciuolo e da Giorgio Locatelli. “Un grandissimo amico che ha fatto la storia del programma e che rimane sempre nel giro“, ha detto Cannavacciuolo riferendosi a Bastianich. Anche quest’anno, i concorrenti avranno la possibilità di confrontarsi con i grandi ospiti come il maestro Iginio Massari, gli chef stellati Yannick Alléno, Jeremy Chan e Henrique Fogaca.

Le novità di Masterchef Italia 9: le prove e il nuovo regolamento

Al centro di Masterchef Italia 9 ci sarà il talento dei concorrenti. “Sono passati 9 anni, io li ho fatti tutti: posso garantire che quest’anno abbiamo fatto un grandissimo lavoro e ci siamo concentrati sulla cucina – ha spiegato Barbieri alla presentazione a Milano -. I concorrenti li abbiamo scelti con un solo criterio: il talento. Sono preparati, hanno capito che per venire a Masterchef bisogna saper fare, e vengono per vincere“. Tra le novità del programma, ci sarà il metodo di assegnazione dei grembiuli. I concorrenti che riceveranno tre sì dai giudici conquisteranno il grembiule bianco e accederanno direttamente allo step successivo; chi, invece, riceverà due sì riceverà il grembiule grigio e passerà alla prova successiva. Il grembiule grigio sarà assegnato anche al concorrente che riceverà un solo sì e sul quale un giudice deciderà di scommettere sulle sue qualità “mettendoci la faccia e la firma“.

Saranno venti i concorrenti che potranno entrare nella cucina di Masterchef Italia 9. Dopo la scelta, i giudici sottoporranno i concorrenti alle tre prove classiche del talent show culinario ovvero Mistery Box, Invention Test e Pressure Test. Alle tre prove storiche di Masterchf, quest’anno, si aggiungerà anche lo Skill test, esame di abilità tecnica a sorpresa. Anche nella nona edizione del talent show culinario più famoso d’Italia ci saranno le prove in esterna, ma il numero sarà inferiore rispetto a quelle delle precedenti edizioni. Una scelta dettata dalla necessità di riportare al centro di tutto la “cucina”, il regno degli aspiranti chef. Le prove in esterna della nuova edizione di Masterchef Italia 9, dunque, si svolgeranno presso La Colombaia di Vercelli, al Teatro Regio di Parma, al ristorante Armani di Milano e in un segretissimo ristorante stellato all’estero.



