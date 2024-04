Matilde Brandi cade a L’Isola dei Famosi, panico in studio/ Il video diventa virale

Matilde Brandi scivola e cade all’Isola dei Famosi: il video

Matilde Brandi è stata protagonista di un momento di ilarità, nella diretta di ieri sera, a L’Isola dei Famosi. La naufraga è caduta mentre si stava recando in confessionale. A quanto pare il volto televisivo inaugura ogni reality con un caduta: il video in cui scivola e fa un ruzzolone è diventato virale.

Brandi è caduta anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip. Nel video che in queste ora sta facendo il giro del web sono stati appunto mostrati i due momenti. Ad ogni modo sembra che la conduttrice abbia suscitato molta simpatia nel pubblico che ha commentato in massa il divertente ‘scivolone’. La naufraga per fortuna sta bene, non si è fatta male ha solo perso l’equilibrio per un momento.

Brandi, nelle scorse ore, si era lasciata andare ad un lungo sfogo; la naufraga ha avuto un crollo emotivo dovuto alla mancanza dei suoi affetti più cari. L’Isola dei Famosi è iniziato ormai da una settimana, e cominciano già a farsi sentire le prime nostalgie.

La prima a cedere è stato il volto televisivo, consolata da Peppe. Nonostante sia una donna forte, l’attrice non ha retto il distacco dai suoi cari e si è abbandonata alle lacrime. “Anch’io penso a mia moglie e mi manca”, ha ammesso Di Natale che aveva parlato a lungo di quanto amasse la moglie Brunella. I due isolani, dunque, sembrano già sopraffatti dalla mancanza della loro famiglia nonostante siano passati pochi giorni dall’inizio del reality. Riuscirà Matilde a tirarsi su e viversi più serenamente l’esperienza in Honduras?

