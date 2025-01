Francesco Tafanelli è il fidanzato Matilde Brandi, ma molto presto sarà il marito! Proprio così, la coppia ha annunciato la data ufficiale del matrimonio che si terrà il prossimo anno. Dopo una serie di tira e molla, la showgirl ha confermata che sposerà il compagno Francesco nel 2026. “Avevamo annunciato che ci saremmo sposati a novembre scorso e invece la data delle mie nozze è cambiata” – ha annunciato Matilde Brandi che ha rivelato anche la data delle nozze – “Francesco ed io ci sposiamo il 26 gennaio 2026”. Si realizza così il sogno della showgirl che negli studi di Verissimo da Silvia Toffanin ha condiviso la grande emozione per il suo primo matrimonio.

Anche se in passato è stata legata all’ex compagno Marco Costantini, padre delle figlie Sofia e Aurora, in realtà i due non si erano mai uniti in matrimonio. “Per me è il primo, mentre per lui è il terzo” – ha detto la showgirl.

La storia d’amore tra Francesco Tafanelli e Matilde Brandi è iniziata grazie allo zampino di Manila Nazzaro, che ha fatto cupido alla coppia! Dal primo momento che si sono visti entrambi hanno percepito che fossero fatti l’uno per l’altra e da quel momento non si sono mai più lasciati. La coppia, infatti, ha già fatto il passo della convivenza, ma ora vogliono celebrare il loro amore con le nozze. Inizialmente avevano pensato di sposarsi il giorno del loro primo incontro, il 10 novembre, ma alla fine la coppia ha dovuto posticipare di qualche settimana visto che si giureranno amore eterno il 26 gennaio del 2026.

Francesco è rimasto molto colpito sin da subito da Matilde: “mi ha colpito la sua umanità e grande dolcezza”. Il primo bacio è arrivato poco dopo il loro primo incontro nella splendida cornice di Roma!