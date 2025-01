Matilde Brandi sarà una delle protagoniste nel weekend della trasmissione Storie di Donne al Bivio, in programma sabato 11 Gennaio 2025. La donna parlerà di amore, lavoro e della sua vita privata e non potrà non parlare delle sue due figlie, Aurora e Sofia, gemelle che la donna ha avuto dalla lunga relazione con Marco Costantini.

Matilde ha confessato che lei è rimasta in ottimi rapporti con l’uomo e che lui è sempre stato un padre speciale per loro. Le due ragazze sono davvero molto legate alla propria madre e nel corso di una delle ultime puntate di Verissimo hanno mandato un messaggio videoregistrato alla donna che non è riuscita a trattenere le lacrime.

“Abbiamo voluto registrare questo video per dirti quanto sei speciale. Te ci hai insegnato il valore dell’impegno e della generosità, grazie a te sappiamo quanto importanti sono questi valori. A volte sbagliamo anche noi che mettiamo i nostri bisogni davanti ai tuoi, ma vogliamo dirti una cosa importante. A volte devi metterti al primo posto, solamente cosi troverai e inseguirai la tua felicità”.

Aurora e Sofia e la loro ‘separazione’ dalla madre

Sia Aurora che Sofia stanno provando fin da piccole ad avere una grande esperienza, anche nel mondo dello spettacolo. Aurora ad esempio è stata tra le protagoniste del Collegio e a riguardo ha spiegato: “Ho fatto l’audizione come tutti e sono stata selezionata. Poi ovviamente non posso negare che avere una mamma famosa mi ha dato grosse opportunità”.

Le due figlie sembrano pronte a fare il salto e intraprendere la propria vita ma per Matilde Brandi non sarà facile lasciarle andare definitivamente via. La donna si è raccontata a Verissimo: “Già lo scorso anno hanno vissuto 6 mesi a Boston ma io sono una mamma che vorrebbe vivere sempre con loro e coccolarle. Capisco però che le esperienze all’estero possono servire”.

Matilde Brandi ha un grande legame con le figlie e sempre loro ammettono parlando riguardo il rapporto con la madre: “Lei è una mamma bravissima ma a volte parte qualche urlo perchè in fondo noi siamo due sorelle che litighiamo per tutto”, hanno riso con la madre.