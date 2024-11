La conduttrice e showgirl Matilde Brandi sarà una delle ospiti nella trasmissione Verissimo, in onda sabato 16 Novembre 2024. Una grande carriera e la donna ha avuto un grande successo nella tv italiana, Matilde nella trasmissione parlerà del suo lavoro, dei suoi amori ed anche della sua vita privata e in particolare dei suoi genitori.

Matilde nasce a Roma il 27 Febbraio 1969 da Pietro e Giuseppina, genitori di origini sammarinesi. La donna è sempre stata molto legata alla famiglia e in particolare ai suoi genitori ed ha raccontato qualche tempo fa ai microfoni di Serena Bortone di quanto sia stata dura affrontare il decesso dei suoi genitori, soprattutto visto il modo in cui è arrivato.

I genitori di Matilde Brandi, prima la madre e poi dopo il padre, sono venuti a mancare durante il Covid, un periodo che ha segnato molto il nostro paese e ovviamente ha colpito la donna che in poco tempo ha visto prima la madre morire (la donna era da anni affetta da Alzheimer) e poi il padre Pietro, venuto a mancare dopo un tumore. E’ stato un periodo che ha toccato particolarmente la nota showgirl.

Matilde Brandi e il dolore per la perdita dei familiari

Nel corso del programma Vieni da Me su RaiUno Matilde commossa ha raccontato la perdita per i propri genitori ed in particolare come l’ha segnata la morte del defunto padre: “Aveva il linfoma di Hodgkin e prima del lockdown la situazione è peggiorata. Sembra quasi che dopo la morte di mia madre – venuta a mancare dopo anni con l’Alzheimer – lui abbia sentito che il suo percorso era ormai giunto al termine”. Si è trattato praticamente di due drammi arrivati quasi all’improvviso.

La donna ha raccontato di come nonostante facessero le consuete liti tra marito e moglie i due erano molto uniti e sono stati insieme per tutta la vita. Complice il lockdown poi purtroppo Matilde non ha potuto fare il funerale al padre e ha spiegato nel corso della trasmissione: “Fortunatamente abbiamo una casa grande e abbiamo chiesto al parroco un eccezione per benedire nostro padre tramite la finestra, ma il funerale no”.

Un addio che però la donna ricorda con affetto spiegando che non ha potuto fare il funerale normale ma ha riunito comunque tutta la sua famiglia: “Papà è morto a casa e ci siamo riuniti tutti al suo fianco, i miei fratelli e le cognate e tutti i nipoti. Abbiamo detto una preghiera e abbiamo scritto dei bigliettini per lui”, ha spiegato raccontando come è andata alla fine.