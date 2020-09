Matilde Brandi e Marco Costantini si sono lasciati?/ Bomba su Twitter “Sono separati”

Matilde Brandi e il compagno Marco Costantini si sono lasciati? Secondo il popolo di Twitter, la storia tra la showgirl e il compagno, padre delle figlie Aurora e Sofia, sarebbe in crisi. L’account Twitter Iperborea, in particolare, parla di separazione in atto tra i due. Si tratta di semplici rumors, non confermati e intorno ai quali non esistono prove che facciano pensare che tra la Brandi e il compagno ci sia effettivamente una crisi. Da quando è all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5, infatti, l’ex ballerina non ha mai parlato della sua vita privata e, ad oggi, non ci sarebbero elementi per pensare ad una crisi nel rapporto di coppia della gieffina che dura da anni. Quella lanciata su Twitter, dunque, sembrerebbe una bomba senza fondamenta. Quale sarà la verità, dunque? Prima di entrare nella casa, la Brandi aveva dichiarato il non gradimento del compagno per la sua decisione di entrare nella casa. Sarà questo l’eventuale motivo che potrebbe aver causato una crisi che, per ora, è assolutamente ipotetica?

MATILDE BRANDI E IL RAPPORTO CON MARCO COSTANTINI

Poco prima di entrare nella casa del Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Fanpage in cui ha ha anche parlato del suo rapporto con il compagno Marco Costantini. “Ma poi lo farò dentro, perché dovrei fare delle dichiarazioni prima che entro? Lo vedrete quando starò là. Ho detto che ci sono alti e bassi, non è un rapporto perfetto, sfido chiunque ad avere un rapporto da Mulino Bianco. Mi hanno chiesto se voglio innamorarmi dentro la Casa e ho risposto che non mi interessa, non è il mio scopo. Anche perché quelli che ci sono dentro sono tutti più piccoli di me. Il mio rapporto non è rose e fiori ma non entro con l’intento di innamorarmi”, ha dichiarato la showgirl. Ad oggi, dunque, non ci sarebbe alcun motivo reale per credere a quanto sta circolando su Twitter.

News: mi è stato mandato un video in dm. Non lo twitto perché parla una delle figlie della Brandi, che ha 14 anni, mi spiace rendere il video virale, ma ha fatto una diretta IG e ha detto che i suoi si sono lasciati prima del #GFvip, non stanno insieme e vivono in case diverse pic.twitter.com/GsiHVug36a — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) September 18, 2020





