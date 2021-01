Matilde Brandi “Marco Costantini mi ha lasciata”/ “Nessuna spiegazione e…”

Matilde Brandi piange a Verissimo parlando dell’addio del marito Marco Costantini

Matilde Brandi è stata lasciata. Questo è il dramma che oggi racconterà a Verissimo ma solo per essere presa nuovamente di mira dai fan del Grande Fratello Vip 2020 che non hanno mandato giù il suo comportamento e atteggiamento. In realtà la bella biondina era arrivata nel programma e tutti l’avevano etichettato come la nuova Adriana Volpe ovvero pronta a rispolverare la sua carriera e tornare in pista e in televisione ma così non è stato. Il pubblico non ha apprezzato il suo comportamento e, soprattutto, le sue liti con Stefania Orlando che l’hanno resa facile bersaglio sui social. Da allora sono passati ormai un paio di mesi ma le critiche non si sono dileguate, anzi. Anche sotto il post pubblicato da Verissimo con Matilde Brandi in lacrime pronta a parlare del naufragare del suo matrimonio, in molti l’hanno presa di mira consigliandole un esame di coscienza o facendole notare che forse è troppo acida e per questo è stata lasciata.

Matilde Brandi lasciata con un messaggio

Ma di cosa parlerà la ballerina e cosa è successo in questi mesi dopo la sua uscita dalla casa? Matilde Brandi ospite a Verissimo parlerà della fine della sua storia con il commercialista romano con il quale condivideva la sua vita ormai da vent’anni, il bel Marco. I due erano già in crisi, lei stessa al Grande Fratello aveva parlato di alcuni problemi tra loro ma alla fine è calato il silenzio fino ad oggi, quando lei parlerà di un uomo freddo, un uomo che l’ha lasciata senza nemmeno guardarla in faccia rispondendo ad un suo messaggio con un semplice ‘no’. Matilde Brandi si scioglierà in lacrime ammettendo di non vederlo ormai da tre mesi e dicendosi dispiaciuta di non poter avere un confronto con lui. A quanto pare il padre delle sue figli non ha preso molto bene la sua partecipazione al programma e nemmeno quelle cose dette e non dette riguardo ai loro alti e bassi confidando ai suoi inquilini che forse lui non l’ha mai davvero amata fino in fondo nonostante tutto. Cosa succederà dopo la sua intervista di oggi pomeriggio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA