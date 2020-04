Matilde Brandi, morto il padre Piero/ “Non hai mai mollato, sei stato un guerriero”

Grave lutto per Matilde Brandi che, con un toccante post su Instagram, ha detto addio a papà Piero. La showgirl ha perso il padre dodici mesi dopo la morte della madre. Un dolore enorme per la showgirl che ha voluto condividere con i fans la sua sofferenza. “Hai lottato come un guerriero, senza mai mollare“ – ha scritto pubblicando una foto in cui sorride accanto al padre. “Un anno fa te ne andavi tu mamma e ora anno dopo in punta di piedi senza far rumore anche tu Babbo mio hai deciso di raggiungere la mamma!“, ha aggiunto Matilde. Nel cuore della Brandi resterà per sempre il ricordo del padre che ha combattuto con tutte le sue forze prima di volare via. Un guerriero che non si è mai arreso cercando di restare insieme ai suoi figli. “Sei stato un guerriero e con lucidità sei arrivato alle tue ultime ore con grande dignità senza mai farci capire che stavi soffrendo non solo per il dolore fisico ma per il dolore di dover lasciare i tuoi figli che vedevi distrutti dal dolore! Hai lottato come un guerriero senza mai mollare fin quando le forze non c’è l’hanno fatta più”, ha aggiunto.

MATILDE BRANDI DICE ADDIO AL PADRE, POI FA CHIAREZZA SULLE CAUSE DELLA MORTE

In un momento difficile e doloroso, Matilde Brandi si è ritrovata a dover fare chiarezza svelando i motivi della morte del padre. Dopo aver cancellato il post dedicato a papà Piero, infatti, la showgirl, di fronte ad alcuni titoli che parlavano in maniera inesatta della scomparsa del suo papà, su Instagram, ha scritto: “Ritengo doverosa una precisazione rispetto il decesso di mio padre. Alcune testate giornalistiche hanno falsamente scritto che la morte è sopraggiunta a causa del coronavirus. La notizia è assolutamente non vera. Mio padre era affetto da una malattia oncologica e solo l’aggravamento della stessa lo ha portato via“, ha concluso ricevendo il sostegno di tutte le persone che la seguono con affetto.





