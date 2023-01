Matilde Brandi/ “Sogno da piccola? Fare la ballerina, mamma voleva che mi sposassi”

Matilde Brandi nota ballerina, ex concorrente del Grande Fratello e protagonista della tv, ospite negli studi de I Fatti Vostri per il consueto caffè con Salvo Sottile. Le sue prime parole sono state per la sua infanzia: “Ero una giovane danzatrice, era il mio sogno, diventare una Carla Fracci”. Matilde Brandi ha esordito in tv nel 1982 con Gigi Proietti: “Grande maestro mi ha insegnato che dovevo rimanere me stessa. I miei genitori hanno preso il tutto in maniera tranquilla, a mia madre interessava che io mi sposassi, poi il lavoro…”.

Matilde Brandi ha lavorato a 19 anni con Raffaella Carrà: “Io avevo il terrore, sbagliavo l’attacco e mio sgridava. L’ho rifatto tantissime volte, stava per togliermi poi alla fine ce l’ho fatta. Era una molto precisa”. Non solo Proietti e Carrà ma anche Adriano Celentano: “Ho lavorato con tutti, ma la sua presenza la sentivi anche se non parlava, carisma straordinario. La sera ci portava sempre a cena, era amante del cibo e del buon vino, ci teneva tanto alla squadra”.

MATILDE BRANDI: “CON PANARIELLO ABBIAMO GIRATO L’ITALIA”

Sull’esperienza in televisione su Rai Uno con il grande Giorgio Panariello invece: “Abbiamo girato l’Italia – ha spiegato Matilde Brandi con il sorriso – è stato stupendo, c’era anche Tosca, eravamo un bel gruppo”. Fra i tanti programmi anche Piazza Grande, girato proprio negli studi de I Fatti Vostri: “Devo ringraziare Michele Guardì, quell’anno fece ballare tutta la piazza assieme al maestro Stefano Palatresi. Ci cacciavano io ero pasticcione e il Comitato un po’ si arrabbiava, ma ci siamo divertiti”.

Chiusura dedicata al suo debutto in teatro in programma il prossimo 2 febbraio: “Uno spettacolo molto divertente. Parla dello sdoppiamento della personalità, due donne differenti, una molto austera, truccata poco e una invece che è una pazza, molto colorata, è molto divertente se vi fa piacere venirmi a vedere io vi aspetto”.











