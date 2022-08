Matilde Brandi, nuovo fidanzato: chi è?/ Scatto di coppia su Instagram

Matilde Brandi in dolce compagnia: la showgirl ha ritrovato l’amore?

Matilde Brandi sembra aver ritrovato il sorriso dopo la turbolenta fine della relazione con Marco Costantini, ufficializzata lo scorso anno. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti deciso di voltare pagina, tornare a credere nell’amore e, dopo un anno da single, il suo cuore è tornato a battere. A testimoniarlo una Instagram story da lei pubblicata sul proprio profilo nelle scorse ore, che la vede insieme ad un uomo dall’identità però sconosciuta. Sui loro volti, infatti, la showgirl ha messo un grosso cuore rosso, forse per mantenere la riservatezza su di loro.

A corredo dello scatto, che li vede in rima al mare, la canzone di Ultimo Rondini al guinzaglio da lei condivisa come colonna sonora della story. Una dedica romantica per un possibile sentimento nascente tra i due. Chi è l’uomo misterioso che ha fatto breccia nel cuore della Brandi? Non è ancora dato saperlo, ma quel che è certo è che qualcosa nella sua vita sentimentale sta cambiando. Solo poche settimane fa, nel corso di un’intervista a Nuovo, si era detta pronta a trovare un nuovo amore: è arrivato il momento giusto?

Matilde Brandi e la dolorosa rottura con Marco Costantini

Matilde Brandi è così pronta a credere nuovamente nell’amore, dopo la fine della longeva relazione con l’ex compagno Marco Costantini, dal quale ha avuto le due figlie Aurora e Sofia. L’addio è arrivato da parte del compagno subito dopo la partecipazione della showgirl al Grande Fratello Vip lo scorso anno, decisione per la quale ha sofferto parecchio, come rivelato in una recente intervista a Oggi è un altro giorno: “Ho passato un anno terribile, non è stato facile, dopo più di 16 anni ritrovarmi da sola, ho sofferto molto, ho pianto parecchio e sono anche dimagrita“.

Una decisione per lei inspiegabile e arrivata dopo oltre 16 anni di assoluto amore, ma che non ha potuto fare altro che accettare nonostante la delusione: “Se non fossi andata al Gf vip forse sarei ancora in coppia con il mio compagno, ma non rimpiango nulla. Evidentemente le cose dovevano andare così“.













