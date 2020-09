Matilde Gioli a Venezia 77: scollatura hot/ Nude look a sorpresa sotto la giacca

L’attrice Matilde Gioli è sbarcata alla 77esima Mostra del Cinema di Venezia ed ha conquistato tutti con la sua scollatura hot che non ha lasciato molto spazio all’immaginazione. La 31enne è giunta al Lido per assistere alla premiere di Miss Marx e la sua presenza non è di certo passata inosservata. Sul red carpet si è infatti presentata con una scollatura vertiginosa velata solo da due lembi di tessuto trasparente e ricoperto di cristalli e che lasciavano intravedere il seno nudo. Scelta indubbiamente azzardata ma che non è scivolata affatto nella volgarità, regalando anzi una sfilata elegante e molto apprezzata dai flash dei fotografi presenti. Come racconta Vanity Fair, la coraggiosa Matilde ha conquistato tutti quando con un gesto inaspettato ha sfilato la gialla rivelando un nude look a sorpresa pronto ad entrare di diritto nella storia dei look più maliziosi mai visti sul red carpet della celebre kermesse.

MATILDE GIOLI A VENEZIA 77: SCOLLATURA HOT INCANTA

Il momento memorabile con protagonista la bellissima e sorridente Matilde Gioli è avvenuto esattamente sul red carpet di Venezia 77 del secondo film italiano in concorso, Miss Marx di Susanna Nicchiarelli. Ciò che ha notevolmente colpito, più dei lembi di tessuto che celavano (o almeno ci provavano) il seno nudo, la sua sfrontatezza elegante con la quale l’attrice 31enne ha deciso di dare sfoggio della sua audacia. L’abito indossato vantava la firma Armani Privé e non era certamente destinato a tutte. Matilde, di contro, è riuscita a gestire con eccellenza il momento che l’ha vista protagonista. Il suo look è stato poi postato sul suo profilo Instagram dove l’attrice ha commentato: “Navigo a pelle, la mia bussola è l’istinto”. Il risultato? Nessuna sorpresa questa volta: solo un tripudio di complimenti anche e soprattutto da parte di molte ‘spunte blu’, da Paola Iezzi a Elena Sofia Ricci, tutte incantate da tanta bellezza.





