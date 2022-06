Matilde Gioli/ “Non sono pronta, ma prontissima”, cicogna in arrivo per l’attrice?

Matilde Gioli racconta il grande amore per il fidanzato Alessandro e la voglia di diventare mamma

Matilde Gioli, affermata attrice del panorama cinematografico italiano, ha raccontato il suo amore per il fidanzato Alessandro e i suoi progetti per il futuro in una recente intervista rilasciata a Nuovo TV. La protagonista di Doc – Nelle tue mani fa coppia fissa con un istruttore di equitazione da ormai più di un anno. Matilde Gioli ha voluto raccontare come ha conosciuto l’uomo della sua vita: “Ero a Roma a girare la seconda stagione e cercavo un maneggio dove andare a montare… Incontro Alessandro. Colpo di fulmine“.

Matilde Gioli e Alessandro Preziosi/ Lei fidanzata con Alessandro Marcucci, lui con…

Quindi, la storia è nata anche grazie alla fiction di successo Doc – Nelle tue mani e, da allora, l’attrice ha cambiato la sua vita. Matilde Gioli, infatti, ha deciso di trasferirsi a Roma, cominciando una convivenza con il fidanzato Alessandro: “Da quel giorno non ci siamo più lasciati. Tanto che ho deciso di trasferirmi a Roma… Ale mi dice sempre che, per modo di fare, sembro più romana che milanese“. Per la star della tv si è trattato, fin da subito, di grande amore: “Dopo i primi dialoghi e i primi contatti con Alessandro, mi è stato chiaro che ero fregata, persa e perduta. Mi sono accorta di amarlo come mai avevo amato qualcuno o qualcosa“. La maternità, quindi, per Matilde Gioli, potrebbe non essere lontana.

Alessandro Preziosi e Matilde Gioli/ “Lavorare con i bambini? Dovrebbero farlo tutti”

Matilde Gioli vicina alla maternità? I desideri dell’attrice

Matilde Gioli ha trovato l’amore con Alessandro, grazie alle riprese romane di Doc – Nelle tue mani. L’attrice, adesso, pensa anche alla maternità, per cui, si dice, davvero pronta: “Non sono pronta, ma prontissima, mi piacerebbe tanto“. Al settimanale Nuovo TV, Matilde Gioli ha raccontato anche l’affetto che la lega alla sua famiglia e la scomparsa prematura del padre, a causa di un tumore: “Non ha fatto in tempo a vedere la mia realizzazione professionale e, anche se devo fare i conti con il dolore della sua perdita, che non mi abbandona, sono certa che lui mi protegge e avverto sempre la sua presenza accanto a me“.

Matilde Gioli e il tradimento: "Nella vita capita" / "Succede perché..."

L’attrice, pronta a una nuova avventura per Netflix al timone di un reality show si sente, davvero, in un periodo fortunato sia a livello lavorativo che personale: “Bella onda che sto cavalcando in cui convivono l’amore per Alessandro e questa mia grande crescita professionale“.











© RIPRODUZIONE RISERVATA