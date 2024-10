Matilde Lorenzi, giovane promessa dello sci italiano, è stata vittima di un incidente sulla neve durante un allenamento ed è gravissima. Da una prima ricostruzione è emerso che la 19enne (compirà 20 anni tra pochi giorni) era impegnata in una discesa sulla pista Gravand G1 quando per la divaricazione degli sci ha perso la stabilità e il contatto con il manto, finendo per sbattere in maniera violenta il viso sul terreno sganciato. Uno degli sci in seguito all’impatto si è sganciato e la sciatrice è finita fuori dalla pista.

Ma la dinamica dell’incidente va chiarita in maniera approfondita, anche per questo sarà utile sentire gli allenatori presenti, che sono intervenuti subito per prestare i primi soccorsi alla ragazza. Sul posto sono accorsi anche i carabinieri di Selva val Gardena, poi sono arrivati i colleghi di Senales per effettuare i rilievi.

Sportmediaset precisa che non sarebbero emersi finora elementi per dubitare della regolarità dei requisiti di sicurezza della pista, che erano state già sottoposte a verifica, inoltre le protezioni sono risultate installate in maniera corretta.

“MATILDE LORENZI INTUBATA E PORTATA IN OSPEDALE”

Matilde Lorenzi è stata intubata dal personale sanitario arrivato in elicottero e poi condotta in ospedale a Bolzano, dove è stata ricoverata in gravi condizioni. Sull’incidente della 20enne, che fa parte del gruppo sportivo dell’Esercito e milita nella terza squadra nazionale, è intervenuta la Federazione con un comunicato ufficiale in cui si spiega che il trasferimento in ospedale è avvenuto in elicottero. Ora sono in corso gli esami diagnostici per accertare le sue condizioni.

La sciatrice originaria di Torino, che aveva ottenuto nel marzo scorso due titoli in Super G in Italia in due categorie (Assoluto e Giovani), l’anno scorso si era classificata anche al sesto posto in discesa e all’ottavo per quanto riguarda il super gigante a Chatel, in Francia, in occasione dei Mondiali juniores. Ma Matilde Lorenzi ha anche ottenuto un undicesimo posto nel SuperG di St. Moritz nel dicembre scorso, ed è il suo miglior piazzamento in Coppa Europa.

CHI È MATILDE LORENZI E LE SUE PASSIONI

Anche se è originaria di Villarbasse, Matilde Lorenzi è cresciuta di fatto al Sestrière con la sorella Lucrezia, che invece è slalomista. Secondo quanto riportato dal Corriere, quando non è sulla neve a sciare e non si rilassa al mare, cucina e legge libri, ma ha anche una passione per l’uncinetto con cui riesce a rilassarsi, anche prima di scendere in pista.

In primavera aveva riportato problemi a un ginocchio ed era stata in Patagonia, in Argentina, dove ha svolto un lavoro, poi si è concessa qualche giorno di riposo a Ibiza. Doveva andare in Svezia per lavorare sul Gigante, ma pare che a causa delle alte temperature il suo staff avesse deciso di puntare su prove veloci e in Val Senales.