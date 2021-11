Matilde Ricorda, Il Collegio 6/ Simone Casadei le volta le spalle ma lei…

Se Gaia Cascino ha avuto dei momenti di sconforto, a rallegrare la classe ci ha pensato Matilde Ricorda, che possiamo quasi definire l’erede della romana che ha abbandonato il collegio. L’abbiamo vista giocare durante l’ora con la sorvegliante insieme alla nuova amica Rebecca Parziale, e in generale, relazionarsi con tutti i ragazzi. Se in classe non sempre partecipa o segue le lezioni, a volte riesce a stupire i professori in positivo salvandosi quasi sempre in extremis; non è il caso però delle lezioni con la supplente di matematica e scienze: continua con il suo modo di fare svogliato e risponde male all’insegnante che, vedendola distratta, la chiama alla lavagna e dopo averle appioppato un 2 riceve come risposta “non mi interessa”. Il suo atteggiamento infastidisce Simone Casadei che abbandona la classe, spostando così l’attenzione su di sé, infatti la ragazza non subisce gravi conseguenze per il suo gesto.

IL COLLEGIO 6, 4a PUNTATA/ Anticipazioni: ancora scontri per Maria Sofia Federico?

Non contenta dello scampato pericolo, in un momento in cui la classe è scoperta propone ai compagni di uscire dall’aula e insieme a Valentina Comelli, Alessandro Giglio, Vincenzo Rubino, Raffaele Fiorella e Simone corre per i corridoi fino ai dormitori, dove i ragazzi prendono il letto della signorina Matilde Ricorda e cercano di spostarlo: il piano però non viene portato a termine in quanto il sorvegliante li scopre e dopo un breve nascondino riporta tutti in classe, senza per mancargli di una strigliata. Probabilmente per questa bravata il preside avrà in mente una bella punizione, che però vedremo all’inizio della prossima puntata, in quanto il discorso di fine settimana è stato tagliato, forse per mettere più suspense su cosa accadrà.

Simone Casadei, Il Collegio 6/ Una frecciatina a Rebecca Parziale...

Matilde Ricorda si scontra con Simone Casadei a Il Collegio 6

Se quasi tutte le ragazze apprezzano la sua compagnia, tranne Anastasia Podeschi per le scene della scorsa puntata e per la litigata con Rebecca Parziale durante la gita, qualcuno che si era mostrato inizialmente suo amico le volta le spalle: Simone infatti dice che Matilde Ricorda lo manda in collera perché “urla quando parla”, di tutta risposta anche Matilde non sembra più appoggiare il compagno, che critica per i comportamenti sgarbati nei confronti dei professori (non che lei sia una santa) e soprattutto per gli atteggiamenti nei confronti degli altri collegiali: durante la lezione di arte lei è dalla parte delle persone diverse e prende come esempio Maria Sofia Federico, a cui ha consigliato di “tingersi i peli” anziché criticarla, e si dissocia dall’ex compare Casadei che invece ha deriso la collegiale e anche offeso con battute sul fisico Anastasia Podeschi, argomento che tocca da vicino Matilde.

Rebecca Parziale, Il Collegio 6/ Filippo Coli duetta con lei e... flirt in arrivo?

Se inizialmente il pubblico non era a favore della nuova arrivata, la ragazza è riuscita a conquistare anche i telespettatori dimostrando di essere una collegiale sensibile e amica di tutti, che però non rinuncia a divertirsi in grande stile e a fare casino durante le lezioni. Speriamo che questi suoi momenti di esuberanza non la portino ad un’espulsione immediata come è successo questa settimana a Davide Maroni. Sulla sua situazione sentimentale, sappiamo che Matilde ha un fidanzato al suo fianco, anche se molto spesso hanno avuto alti e bassi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA