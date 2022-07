Matrimonio a prima vista 9, scoppia il caso su Alex/ “Lo abbiamo già visto…”

Matrimonio a prima vista 9: è mistero attorno al nuovo concorrente Alex

Esplode il mistero sulla nona edizione di Matrimonio a prima vista, che ha da poco preso il via con la prima attesa puntata. All’interno del cast, infatti, rientra un concorrente che sarebbe già comparso nel format in una delle edizioni precedenti. A farlo presente è Marco Rompietti, ex concorrente del programma, che ha raccolto le segnalazioni dei fan della pagina Instagram divorzioaprimavista con la quale commenta le dinamiche della trasmissione.

L’ex concorrente ha condiviso un video sul proprio canale Youtube in cui ha spiegato come sarebbero andate le cose e chi sarebbe il misterioso personaggio che, seppur in minima parte, ha già avuto esperienza con il format: “Confrontandomi con le ragazze dell’account Instagram divorzioaprimavista, mi hanno fatto notare un aspetto, ovvero che lo sposo romano Alex già lo abbiamo visto a Matrimonio a prima vista. Chiaramente non l’abbiamo visto in qualità di sposo, ma come un amico di uno sposo, nella fattispecie amico di Francesco Muzzi“.

Matrimonio a prima vista 9: l’ex concorrente Marco Rompietti all’attacco

I fatti risalirebbero dunque ad una delle precedenti edizioni di Matrimonio a prima vista, quando Alex sarebbe intervenuto a supporto dell’ex protagonista Francesco Muzzi. La sua conferma in veste di concorrente della nuova stagione ha tuttavia fatto storcere il naso a Marco Rompietti: “Non vi nego che questa cosa mi ha un po’ infastidito. Parliamo di un format che più passa il tempo più è facilmente anticipabile, ed è per questo che le ultime stagioni, pur essendo carine, siano state più prevedibili“.

A suo dire, infatti, Alex sarebbe partito avvantaggiato in quanto già a conoscenza delle dinamiche del programma: “Tutto mi sarei aspettato tranne vedere una persona che comunque ha fatto parte del programma stesso. È umano che se Alex è amico di Francesco, qualcosa in più rispetto al percorso fatto da Francesco lo saprà. Quindi Alex potrà avere un piccolo vantaggio“. Riflessione che l’ex concorrente rivolge direttamente al programma, sempre nel corso del video caricato su Youtube: “Perché la produzione non ha fatto fin da subito presente il fatto che Alex aveva questa conoscenza di Francesco?“.