Matrimonio a prima vista Italia 2021/ Coppie 1a puntata Francesco e Martina, Clara e Fabio, Santa e Salvator

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021, ANTICIPAZIONI E COPPIE

Dopo il successo ottenuto dalla scorsa edizione e che ha regalato tantissime emozioni e colpi di scena al pubblico, martedì 19 gennaio, torna in onda Matrimonio a prima vista Italia con un’edizione tutta nuova. Sei nuovi single sono pronti a pronunciare il fatidico sì sposando un perfetto sconosciuto e sperando di poter trovare il vero amore. Le coppie dell’edizione che si è conclusa poche settimane fa sono tutte scoppiate, cosa accadrà, invece, alle coppie che si formeranno questa sera? Matrimonio a prima vista Italia 2 andrà in onda sulla piattaforma Discovery+. Durante il primo episodio, gli esperti gli esperti, la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini. comunicheranno ai 6 fortunati che sono stati scelti per sposarsi. Nel secondo episodio, invece, saranno celebrati i matrimonio.

LE COPPIE DI MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 2021

Tre uomini e tre donne single sono i protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 2021. A convolare a nozze, nel corso del secondo episodio di oggi, saranno Francesco e Martina, Clara e Fabio, Santa e Salvatore. Francesco e Martina si sposeranno sul litorare laziale. Clara e Fabio si incontreranno, come le altre coppie, per la prima volta all’altare e diventeranno ufficialmente marito e moglie in Franciacorta. L’ultima coppia, quella formata da Santa e Salvatore sono volati a Milano dalla loro terra d’origine, la Sicilia, per sposarsi. Sarà l’inizio di un viaggio nuovo e ricco di emozioni per le tre coppie che, dopo il fatidico sì, partiranno per il viaggio di nozze per poi cominciare la vera vita coniugale per capire se il matrimonio potrà avere un futuro.

LE PAROLE DEGLI ESPERTI

Lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini, il sociologo Mario Abis e la sessuologa Nada Loffredi, ai microfoni di Vanity Fair, hanno regalato al pubblico alcune anticipazioni sulla nuova edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena. «Sarà una stagione molto intensa e ricca di colpi di scena. Come per l’ultima, abbiamo cercato di far vedere spaccati di vita fondamentali rispetto alle coppie e alle relazioni: è vero che vogliamo far trovare l’anima gemella, ma è anche importante riuscire a proiettare sulle coppie le parti più significative dei protagonisti stessi», ha spiegato Fabrizio Quattrini. «Sarà un’edizione che risentirà del contesto esterno, che siamo riusciti a trasformare in un elemento narrativo ulteriore, e che sarà ancora più provocante della precedente, con un ritmo sempre incalzante in cui accadono continuamente delle cose», ha aggiunto Mario Abis.



© RIPRODUZIONE RISERVATA