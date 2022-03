Matrimonio a prima vista Italia 2022, 6a puntata/ Diretta: la convivenza delle coppie

Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, sesta puntata

Questa sera, mercoledì 16 marzo, alle 21.20 su Real Time va in onda un nuovo appuntamento con “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022”. Nella sesta puntata continua la convivenza delle tre coppie: Giorgia Bracco e Gianluca Ferrara, Cristina Cadei Danesi e Mattia, Giorgia Rosati e Antonio Quarta. Ritroveremo i tre esperti – il sociologo Mario Abis, la sessuologa e psicoterapeuta Nada Loffredi e il life coach Andrea Favaretto – pronti ad analizzare e commentare il percorso delle tre coppie protagoniste, che tra alti e bassi continuano a conoscersi. La puntata di stasera si intitola “Vivere insieme”. La convivenza tra Giorgia e Gianluca continua a essere un po’ forzata. Un’uscita con gli amici darà vita a un litigio molto acceso: guerra totale o possibilità di costruire qualcosa insieme?

Cosa vedremo stasera a Matrimonio a Prima Vista Italia 2022

Cristina e Mattia continuano a spostarsi da una casa all’altra, a settimane alterne: questa decisione, però, non consente una vera e propria convivenza. Il loro rapporto sembra crescere di giorno in giorno, ma Cristina è in partenza per la crociera e questo viaggio spezzerà il loro idillio. Mattia non riesce ad accettare la decisione della moglie di partire e al suo ritorno le farà una sorta di terzo grado. Infine ci sono Giorgia e Antonio: i due non sanno bene cosa provano l’uno per l’altra e l’incontro con le altre due coppie li ha messi decisamente sotto pressione. Per tentare di avvicinarsi andranno in visita in Puglia, dove vivono i parenti dello sposo. Qui la situazione tra loro inizierà a cambiare…

Diretta Matrimonio a Prima Vista Italia 2022, come vedere in streaming la puntata di oggi

Le puntate di “Matrimonio a Prima Vista Italia 2022” sono disponibili in streaming, solo per chi è abbonato, su Discovery+. Per quanto riguarda la replica di questa puntata, invece, bisognerà sintonizzarsi sempre su Real Time sabato 19 marzo alle 11.20 o domenica 20 marzo alle 15.45. Ricordiamo che sulla piattaforma Discovery+ sono già disponibile le ultime due puntate, che andranno in onda il 23 e il 30 marzo, in cui sono svelate le decisioni delle coppie di restare insieme o lasciarsi.

