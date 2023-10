Matrimonio a prima vista Italia 2023, 6a puntata/ Diretta: le reunion delle coppie, Juanchi e Gianna…

Matrimonio a prima vista Italia 2023: diretta e anticipazioni sesta puntata

Mercoledì 18 ottobre, in prima serata, torna l’appuntamento con le emozioni e i sentimenti di Matrimonio a prima vista Italia 2023. Per Juanchi Sanchez e Gianna Di Rosa. Sonia Liverani e Alberto Miliziano, Alessandro D’Agate e Valentina Mangili l’avventura sta per volgere al termine. Le coppie, dopo aver pronunciato il fatidico sì, aver trascorso in posti da sogno il viaggio di nozze, hanno iniziato la vera vita con la convivenza. La sesta puntata è così dedicata alla reunion con le coppie che si ritrovano nuovamente insieme per raccontare i dettagli del matrimonio.

Il momento della scelta finale, infatti, si avvicina e tutti gli sposi saranno chiamati a decidere se portare avanti il matrimonio o separarsi. Durante la reunion, così, emergono già i primi indizi di quella che potrebbe essere la scelta finale delle tre coppie. Cosa accadrà, dunque, durante la reunion?

La reunion delle coppie di Matrimonio a prima vista Italia 2023

La sesta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 dedicata alla reunion delle coppie inizia con l’arrivo di Juanchi Sanchez e Gianna Di Rosa. Quest’ultima, di fronte all’arrivo di Sonia Liverani e Alberto Miliziano mano nella mano non nasconderà la delusione di non vivere le stesse emozioni. Sonia e Alberto raccontano di stare bene insieme anche dal punto di vista fisico. Discorso totalmente diverso per Juanchi e Gianna tra i quali non c’è stato neanche un bacio. Il malessere di Gianna aumenterà quando arriveranno Alessandro D’Agate e Valentina Mangili che racconteranno, a loro volta, i dettagli del loro rapporto. Anche tra Alessandro e Valentina procede tutto a gonfie vele.

Di fronte alle difficoltà che stanno vivendo Juanchi e Gianna, sia Sonia e Alberto che Alessandro e Valentina proveranno ad aiutarli a superare tutti i problemi per trovare un punto d’incontro e dare una vera possibilità al loro matrimonio. Da una parte, dunque, Alberto e Alessandro parleranno con Juanchi e, dall’altra, Sonia e Valentina proveranno a dare dei consigli a Gianna.

Come vedere in diretta streaming Matrimonio a prima vista Italia 2023

La sesta puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2023 dedicata ad un’imperdibile reunion piò essere seguita in diretta televisiva a partire dalle 21.30 su Real Time, al canale 31 del digitale terrestre. La trasmissione, tuttavia, può essere seguita anche in diretta streaming collegandosi, contemporaneamente alla diretta televisiva, al sito ufficiale di Real Time cliccando qui.

