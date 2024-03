Matrimonio a prima vista Italia 2024, 3a puntata/ Diretta e coppie: arrivano Fabio e Ilaria, Enrico in crisi…

Matrimonio a prima vista Italia 2024, anticipazioni puntata 13 marzo: arriva una nuova coppia

Nella terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024, in onda stasera 13 marzo su Real Time, le tre coppie proseguono il loro viaggio di nozze in varie località da sogno. Tuttavia, le unioni matrimoniali non sembrano godere dello stesso splendore, viste le difficoltà già manifestate da alcune coppie. Ricordiamo che, al momento, i sei protagonisti sono tutti in luna di miele.

Giuseppe e Ilaria sono volati a Zanzibar; Roberto e Stefania sono in vacanza a Sharm El Sheik, mentre Enrico e Benedetta sono a Fuerteventura da una sola notte ma sono già profondamente in crisi. Di fronte a queste sfide relazionali, gli esperti del programma, Mario Abis, Nada Loffreda e Andrea Favaretto, hanno preso una decisione inedita: far entrare un’altra coppia di single nell’esperimento. Chi sono questi nuovi partecipanti?

Fabio e Ilaria si sposano, Benedetta minaccia l’addio

La nuova coppia di Matrimonio a prima vista Italia 2024, la quarta dunque di questa edizione, sarà composta da Ilaria, 34 anni, di Agrate Brianza, e Fabio, anch’egli di 34 anni, originario di Parma. Le anticipazioni ci svelano che questa accoppiata farà scintille, e in senso positivo, sin dal primo incontro, manifestando un’attrazione sin dalla cerimonia di nozze. Tuttavia, dopo il pranzo nuziale, Fabio mostrerà delle incertezze a causa di alcune differenze estetiche con Ilaria. La loro luna di miele nel Salento potrebbe rivelare nuovi sviluppi nella loro relazione.

Tornando alle coppie già conosciute di Matrimonio a prima vista Italia 2024, quella formata da Enrico e Benedetta è già in crisi, soprattutto dopo un acceso confronto durante il quale Benedetta accusa Enrico di essere troppo lamentoso. La serata termina con minacce di abbandono da parte di Benedetta, a soli tre giorni dall’inizio della luna di miele.

Come procede la luna di miele per le altre coppie a Matrimonio a prima vista Italia 2024?

Per quanto riguarda la coppia formata da Stefania e Roberto, il loro matrimonio sembra procedere in modo tranquillo. Nonostante le lacrime di Stefania alla cerimonia a causa di un’attrazione fisica non corrisposta, la loro luna di miele a Sharm el-Sheikh sembra dare uno spiraglio di luce. Roberto si dimostra gentile e cortese, rispettando la freddezza di Stefania. Servirà a far nascere la scintilla dell’amore?

Concludendo con Ilaria e Giuseppe, le anticipazioni della terza puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 ci svelano che, nonostante un certo disappunto da parte di Ilaria per la mancanza di iniziativa da parte di Giuseppe, l’amore tarda a farsi sentire per entrambi.











