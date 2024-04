Matrimonio a prima vista Italia 2024, 6a puntata/ Diretta: Benedetta ed Enrico ai ferri corti…

Matrimonio a prima vista Italia 2024, anticipazioni 6a puntata 3 aprile 2024

Tutto pronto, o quasi, per la 6a puntata de Matrimonio a prima vista Italia 2024. Quattro coppie ancora in gara e alle prese con un esperimento unico nel suo genere; convolare a nozze da perfetti sconosciuti vivendo dunque l’esperienza dell’innamoramento al contrario. Partendo dal sacro vincolo del matrimonio, i protagonisti sono alle prese con la conoscenza dei reciproci partner e chiaramente, stando alle anticipazioni, anche la nuova puntata sarà ricca di sorprese.

Le anticipazioni della 6a puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 hanno chiaramente come focus le nuove vicissitudini delle quattro coppie in gara. Prima di tuffarci in un’anteprima di ciò che vedremo questa sera su Real Time, ricordiamo chi sono i protagonisti della nuova edizione: Ilaria Spillari e Giuseppe Ravetti; Benedetta Campigli ed Enrico Bonechi; Ilaria Zanoni e Fabio Rossi; Roberto Caruso e Stefania Gioachin.

Fabio e Ilaria sempre più complici, Stefania e Roberto meno. Cosa succede oggi?

Fabio e Ilaria sono forse la coppia più energica di questa edizione di Matrimonio a prima vista Italia 2024. Fin dai primi momenti hanno confessato di notare una particolare sintonia fisica e, stando alle anticipazioni della sesta puntata, tra i due è già scattata la passione. Le ombre della luna di miele, condizionata da qualche lite di troppo, sembrano dunque un lontano ricordo anche se tra i coniugi restano delle riserve di matrice caratteriale.

Le anticipazioni della 6a puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 ci raccontano anche del prosieguo della storia tra Stefania e Roberto. La consorte tornerà a ribadire la lontananza dal marito; troppe le differenze dal punto di vista caratteriale e il coinvolgimento emotivo sembra piuttosto utopico. A far scattare una nuova lite sarà un gesto di Roberto che, ignorando Stefania, deciderà di stirare da solo una camicia dopo cena.

Giuseppe e Ilaria in ‘crescendo’, Enrico e Benedetta in ‘caduta libera’

Prosegue il percorso a Matrimonio a prima vista Italia 2024 anche per Giuseppe e Ilaria; a differenza della coppia citata in precedenza, la loro storia sembra vivere un crescendo che lascia ben sperare. La moglie è ancora piuttosto bloccata, più fisicamente che emotivamente, ma durante una tenera passeggiata sui Navigli scatta finalmente il primo bacio. Il tenero evento non convince però del tutto Ilaria che si dirà ancora ben lontana dall’aver scoperto un’attrazione fisica per il marito.

Eccoci dunque all’ultima coppia, Enrico e Benedetta; le anticipazioni della 6a puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2024 ci raccontano di un confronto acceso dopo la decisione di non dedicarsi alla convivenza dopo la luna di miele. La situazione è particolarmente contorta per i coniugi; ai ferri corti fin dalle battute iniziali del programma e ormai entrambi destinati a prendere strade diverse. La serata ci racconterà di un faccia a faccia al vetriolo; uno scambio di offese reciproche che difficilmente lascerà aperti spiragli in ottica di un lieto futuro.

