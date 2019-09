Matrimonio a prima vista Italia 4/ Anticipazioni: divorzio per Fulvio e Federica?

Mercoledì 25 settembre, in prima serata su Real Time, va in onda la quarta ed ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 4. Per Cecilia e Luca, Marco e Ambra, Federica e Fulvio, le tre coppie protagoniste della quarta edizione del reality in cui sei sconosciuti si sono sposati incontrandosi per la prima volta il giorno delle nozze, è arrivato il momento di decidere se continuare a stare insieme o chiedere la separazione tornando a fare la vita di prima. Nell’appuntamento odierno non mancheranno i colpi di scena e le emozioni. Nel corso delle prime tre puntate, le coppie, dopo il matrimonio, hanno cominciato a vivere insieme e le difficoltà non sono mancate. Tra i protagonisti che hanno avuto maggiori problemi ci sono sicuramente Ambra e Marco con quest’ultimo che continua a non tollerare la freddezza della moglie, ma la coppia che riserverà la sorpresa maggiore sarà quella formata da Fulvio e Federica.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 4, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: SCONTRO TRA FULVIO E FEDERICA

Nell’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 4, le coppie, prima della decisione finale, trascorreranno del tempo in un resort. Durante la permanenza, stando alle anticipazioni, tra Fulvio e Federica ci sarà un acceso scontro dai risvolti negativi. Pare, infatti, che durante la cena, Fulvio si accorgerà che la moglie non porta più la fede. La cosa lo manderà su tutte le furie al punto che Fulvio tirerà fuori la rabbia nei confronti di Federica che, di fronte alla reazione del marito, non riucirà a trattenere le lacrime. Deluso dall’atteggiamento della moglie e ferito dalla donna con cui sperava di poter costruire un futuro, Fulvio deciderà di chiudere la storia non dando alcuna possibilità al matrimonio. Una sceltà che ferirà Federica che non nascondere il proprio dolore lasciandosi andare ad un pianto disperato.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 4, ANTICIPAZIONI ULTIMA PUNTATA: PROBLEMI PER CECILIA E LUCA

La coppia che ha fatto sognare il pubblico di Matrimonio a prima vista Italia 4 è sicuramente quella formata da Cecilia e Luca. Tra i due c’è stata subito attrazione e la storia ha preso il volo anche se, con l’inizio della convivenza, i problemi sono arrivati puntuali. Secondo le anticipazioni, infatti, pare che Cecilia e Luca si siano resi conto di aver sottovalutato l’importanza dell’impegno preso e quel sentimento che sembrava pronto a trasformarsi in amore sia lentamente scemato. Non andrà benissimo neanche per Ambra e Marco. Nonostante i tentativi di lei di sciogliere il muro di ghiaccio che ha costruito intorno a sè, il futuro della coppia appare molto in bilico. Per le tre coppie, dunque, il matrimonio si concluderà con un fallimento?



