Matrimonio a prima vista Italia 4/ Marco e Ambra, Luca e Cecilia, Fulvio e Federica coppie in crisi?

Mercoledì 18 settembre, in prima serata su Real Time, va in onda un nuovo appuntamento con Matrimonio a prima vista Italia. in cui le coppie saranno alle prese con la quotidianità dopo essersi sposate. Il format, giunto alla quarta edizione, ha per protagonisti sei concorrenti che, senza conoscersi, convolano a nozze. Tra i sei partecipanti potrebbero così formarsi tre coppie che si sposano con una cerimonia le cui spese sono tutte a carico della produzione. Al termine del percorso, le coppie potranno decidere di restare insieme come marito e moglie o lasciarsi definitivamente non avendo trovato elementi in comune. Parte integrante del format trasmesso in ben quaranta Paesi in tutto il mondo, tra cui Stati Uniti d’America, Australia e Regno Unito oltre all’Italia, sono tre esperti che formano le tre coppie sulla carta in basa ad esperienze precedenti dei protagonisti e che li aiutano ad affrontare tutto il percorso. Ad aiutare le tre coppie sono la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicoterapeuta Fabrizio Quattrini.

MATRIMONIO A PRIMA VISTA ITALIA 4: LE COPPIE SUPERERANNO LA QUOTIDIANIT Á?

Le coppie di Matrimonio a prima vista Italia 4 sono Marco e Ambra, 32 anni lui e 27 lei. I due sposini hanno in comune la perdita di un genitore: Marco, infatti, è cresciuto senza mamma mentre Ambra ha perso il padre. La seconda coppia è quella formata da Luca e Cecilia, entrambi di 32 anni. La terza ed ultima coppia è quella di Fulvio e Federica. Lui ha 32 anni e cerca una donna con valori tradizionali mentre lei, 30 anni, cerca un uomo che riesca a rassicurarla. Tutte e tre le coppie si sono sposate e ora sono pronte ad affrontare la grande sfida della quotidianità. Tornati dai viaggi di nozze, infatti, i protagonisti sono pronti per condurre la vita insieme andando a vivere sotto lo stesso tetto. Come tutte le coppie, anche quelle di Matrimonio a prima vista Italia dovranno affrontare i problemi di tutti gli sposini come la gestione della casa, le bollette e le diverse abitudini casalinghe. Riusciranno a superare tutte le difficoltà? Il pubblico, al momento, scommette che la coppia che potrebbe avere più problemi è quella formata da Fulvio e Federica. Quest’ultima, infatti, non è apparsa entusiasta dell’aspetto fisico del “marito”: sarà davvero così?

© RIPRODUZIONE RISERVATA