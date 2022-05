Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini/ Si sposano, la scelta che delude i fan…

Matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini non sarà social: “Abbiamo deciso…”

Arriva il tanto atteso matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini, i due “piccioncini” si sposano domani. La coppia ha scelto di sposarsi a Capri dopo aver rimandato il matrimonio a causa dell’emergenza sanitaria. Beatrice Valli ha risposto ad alcune curiosità dei fa in merito alla giornata più importante della sua vita e ha fornito alcuni dettagli interessanti. Per quanto riguarda l’abito da sposa, Beatrice non ha lasciato trapelare nulla. La sposa non ha voluto svelare nessun particolare ma ha precisato che l’orario previsto per la cerimonia è quello delle 18. Beatrice Valli non ha nascosto di essere emozionata anche perché l’attesa è stata tanta. Beatrice Valli e Marco Fantini coroneranno il loro sogno d’amore dopo tre anni. Questa sera è prevista una cena con familiari e parenti, qualcosa di intimo insomma.

Ludovica Valli sbotta dopo Verissimo con le sorelle/ "A volte meglio restare zitti!"

C’è chi ha notato un velo di stanchezza però negli occhi di Beatrice e ha chiesto maggiori lumi in merito. Beatrice ha rassicurato i suoi followers spiegando: “Siamo molto stanchi, ma felicissimi”. Beatrice Valli è dimagrita prima del matrimonio. La ragazza ha tenuto a precisare di non aver fatto nessuna dieta ma solo di aver risentito molto dello stress prematrimoniale. Per volontà della coppia, il matrimonio non sarà social. Non saranno pertanto pubblicate foto o storie dell’evento: “Abbiamo deciso per scelta di non fare dirette o cose particolari in quel giorno, per potercelo godere al massimo. Nei giorni successivi vi racconteremo tutto!”.

MARCO FANTINI, IL COMPAGNO DI BEATRICE VALLI/ Lei: "Altri figli? Il problema è..."

Beatrice Valli e la proposta di matrimonio di Marco Fantini: “Mi hai amata dal primo giorno e…”

Il matrimonio Beatrice Valli e Marco Fantini per loro decisione non sarà social preferendo viverlo lontano dai riflettori. C’è da scommettere però che gli invitati posteranno qualche foto per cui ci sarà modo di commentare l’abito da sposa di Beatrice e di commuoversi per le loro emozioni. La coppia è sempre stata molto affiatata ed innamorata. Ha avuto modo di godersi la nascita di due figli, Azzurra e Bianca, diventate le sorelline di Alessandro, figlio di Beatrice nato da una precedente storia. Nelle scorse settimane, Beatrice ha però pubblicato qualcosa sui preparativi del matrimonio. Beatrice Valli ha mostrato un dettaglio sui fiori scelti per la cerimonia e ha scritto: “Chi avrebbe mai detto che ci saremo trovati d’accordo su tutto, anche sulla scelta dei fiori“.

Beatrice, Eleonora e Ludovica Valli, chi sono?/ Sorelle e Influencer sempre più unite

A quanto pare, l’abito da nozze che indosserà la Valli sarà disegnato dalla casa di moda Emè sposa. Del trucco, altro aspetto fondamentale, si occuperà il noto make up artist MrDaniel. Beatrice Valli aveva ricevuto la proposta a Parigi. La corteggiatrice di Uomini e Donne aveva commentato così: “Non ci credo ancora, sono emozionata, sono felice e allo stesso tempo sono già agitata per il giorno speciale che verrà. (…) Mi hai amata dal primo giorno che mi hai vista e ora mi prometti davanti a questa magnifica Parigi di SPOSARMI. SÌ, voglio essere tua moglie. Per sempre. Ti amo”. Domani la coppia si unirà in matrimonio e le loro famiglie saranno felici di gioire insieme a loro.











© RIPRODUZIONE RISERVATA