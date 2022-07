Matrimonio Enrico Brignano e Flora Canto, i dettagli/ 160 invitati e maxischermo…

Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati: gli scatti sui social e…

Enrico Brignano e Flora Canto hanno detto sì. La coppia è convolata ieri a nozze in una cerimonia all’americana nella suggestiva location dell’Hotel La Posta Vecchia a Palo Laziale. Le foto del matrimonio sono trapelate dai profili Instagram degli invitati. Tra questi Matilde Brandi che ha mostrato ogni dettaglio della cerimonia ma anche Tosca D’Aquino, amica e testimone della sposa. Enrico e Flora hanno invece condiviso sui loro profili social pochissimi scatti. Enrico ha postato uno scatto in abito da sposo e ha scritto il seguente pensiero: “Riflessivo, pensieroso e innamorato”. Flora Canto invece ha pubblicato la foto dell’anulare con indosso l’anello firmato Damiani.

Il matrimonio tra Enrico Brignano e Flora Canto si è svolto all’aperto. Presenti circa 160 invitati. Non è mancato un palcoscenico che ha regalato agli ospiti uno show durante tutta la serata tra musica, sketch e diversi siparietti romantici tra la coppia. Gli sposi sono arrivati con una Cinquecento Bianca e hanno ufficializzato la loro unione. Quattro violiniste hanno accompagnato la sposa al suo ingresso. I testimoni della sposa sono stati quattro: Tosca D’Aquino, amica della sposa insieme a una sua ex compagna di scuola, Erica e altre due amiche Benedetta e Isabella. Enrico ha scelto come testimoni il fratello Rino e gli amici storici Mauro e Andrea.

A organizzare il matrimonio tra Flora Canto e Enrico Brignano è stata la wedding planner Eva Presutti mentre il menù della cena è stato affidato allo chef Antonio Magliulo. Enrico Brignano era elegante e ha scelto un completo blu notte con camicia bianca e una cravatta argento. Flora ha optato per un abito romantico firmato Pronovias con lo strascico e i capelli raccolti. A portare le fedi è stata la figlia Martina, anche lei vestita di bianco. Un momento emozionante di cui sono stati pubblicati alcuni stralci in esclusiva per La Repubblica.

Per Enrico Brignano si tratta del secondo matrimonio dopo quello con Bianca Pazzaglia. Il comico si era sposato nel 2008 ma aveva poi divorziato nel 2009. Un anno dopo l’incontro con Flora Canto. I due, quindi, stanno insieme dal 2014 e nel 2017 hanno avuto la loro prima figlia Martina mentre Niccolò è nato a luglio del 2021. Durante la cerimonia, Flora ha fatto un cambio d’abito. La coppia ha aperto le danze scegliendo L’emozione non ha voce di Adriano Celentano. Dopo hanno ripercorso il loro amore attraverso foto e video che scorrevano su un maxischermo.











