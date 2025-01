Matrix Reloaded, film su Italia 1 con Keanu Reeves e Monica Bellucci

Il film Matrix Reloaded, in onda alle ore 14, su Italia 1, è diretto dalle sorelle Wachowski, precedentemente conosciute come i fratelli Wachowski, celebri proprio per avere girato i primi 3 lungometraggi di questa saga. La colonna sonora è invece opera di Don Davis, compositore che aveva già lavoro al primo capitolo di Matrix, candidato per ben 8 volte agli Emmy Awards.

Chi è Enzo Mirigliani, papà di Patrizia e patron di Miss Italia/ "Severo, ma onorò le donne"

Il protagonista del film Matrix Reloaded è interpretato, così come per tutti gli altri capitoli, dalla star hollywoodiana Keanu Reeves, ritornato proprio in queste settimane sul grande schermo come voce del personaggio di Shadow in Sonic 3.

Al suo fianco ritornano anche in questa occasione Carrie-Anne Moss, attualmente impegnata nella serie tv The Acolyte – La seguace, e Laurence Fishburne, che proprio quest’anno rivedremo al cinema in ben 2 progetti (Operazione Vendetta di James Hawes e Thunderbolts di Jake Schreier).

Come sta Alba Parietti dopo l’incidente sugli sci: “2 ragazzi mi hanno ‘usata’ come paletto”/ “Colpita da…”

Nel cast di Matrix Reloaded anche Hugo Weaving, Jada Pinkett Smith, Gloria Foster, Helmut Bakaitis, Harold Perrineau e Monica Bellucci.

La trama del film Matrix Reloaded: alla radice del mainframe delle macchine

In Matrix Reloaded ritroviamo i nostri protagonisti da dove li avevamo lasciati nel primo capitolo, infatti l’umanità continua a cercare di sopravvivere all’attacco delle macchine, mentre un gruppo di ribelli vive in una città nascosta nel centro della Terra, di nome Zion.

La situazione peggiora ulteriormente quando Neo scopre che le macchine sono pronte a radere al suolo il luogo, massacrando i ribelli.

Barbara Lorini, chi è la nuova compagna di Nicola Pisu/ "Con lei non ho paura di ricadere nella droga"

Grazie ai suoi poteri, il protagonista riesce ad accedere al mainframe di Matrix, sfuggendo agli agenti del sistema, ed arriva di fronte all’Oracolo che gli rivela che dovrà prendere una decisione che segnerà l’umanità per sempre.

Grazie al sostegno dei suoi fidati amici Morpheus e Trinity, Neo raggiunge il Fabbricante di Chiavi, l’unico capace di permettergli di arrivare alla “Sorgente”

Quest’ultima è custodita da Persephone e dal Merovingio, contro cui il protagonista dovrà scontrarsi per incontrare finalmente l’Architetto, colui che ha creato Matrix, che condividerà un’informazione così sconcertante da portare Neo a mettere in dubbio ciò in cui ha sempre creduto e a compiere una scelta irrevocabile.