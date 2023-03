Matt Damon, amico storico Ben Affleck/ “Saranno tipo quarant’anni che mi dirige!”

Matt Damon e l’amicizia con Ben Affleck

Matt Damon è uno dei più grandi amici di Ben Affleck. I due attori di Hollywood sono da sempre l’uno accanto all’altro sia sul set che nella vita privata. Cresciuti insieme, Matt è stato quasi sempre diretto dall’amico e collega Ben Affleck che parlando della loro amicizia ha detto: “non è la prima volta che mi faccio carico di lui, eh!”. A spiegare le parole dell’attore e regista è poi intervenuto Matt Damon precisando: “a voi sembrerà che sia la prima volta che mi dirige, ma quando facevamo teatro al liceo lui stava sempre lì a dirmi: ehi, secondo me dovresti farla così. Saranno tipo quarant’anni che mi dirige!”

Tra i due, infatti, c’è una amicizia davvero storica e di lunga data. Basti pensare che Matt ha terminato gli studi del liceo nel 1992, mentre Ben nel 1994 e poco dopo hanno partecipato al primo lungometraggio dal titolo “Scuola d’onore” diretti da da Robert Mandel.

Matt Damon e Ben Affleck: “ci saremmo aiutati e sostenuti a vicenda”

Un’amicizia storica quella tra Matt Damon e Ben Affleck che nei primi anni di carriera nel mondo del cinema avevano anche un conto in banca in comune. A rivelarlo è stato proprio l’attore di Will Hunting – Genio Ribelle che ha rivelato: “avevamo bisogno dei soldi per le audizioni. Ripensandoci è una cosa strana”. A fargli eco l’attore e regista Ben Affleck: “ci saremmo aiutati e sostenuti a vicenda. Era una situazione tipo: ‘Non sarai solo. Non sarò solo. Andiamo lì fuori e facciamo tutto questo insieme'”.

Per entrambi era un modo per esserci l’uno per l’altro, visto che una volta guadagnati dei soldi venivano versati in questo conte in comune. Proprio Damon ha raccontato: “se uno di noi aveva dei soldi sapevamo che non ci avrebbero chiuso la corrente. Dopo aver realizzato Geronimo avevo probabilmente 35.000 dollari in banca. Ho pensato: ‘Siamo a posto per un anno'”. Naturalmente i due amici aveva stabilito delle regole su come spendere quei soldi che erano finalizzati prettamente alle audizioni. Oggi che sono entrambi due attori affermati nel mondo di Hollywood, Affleck ha rivelato: “amo lavorare con questo ragazzo. Amo trascorrere il mio tempo con lui. Se puoi lavorare con persone grandiose, che sono anche buone persone, è molto più soddisfacente a livello personale e professionale”.

