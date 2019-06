Mattarella a Csm “caos sconcertante”/ “Minata autorità magistrati, da oggi si cambia”

«Da oggi si volta pagina nella vita del Consiglio superiore della magistratura»: il terremoto avvenuto in queste settimane sul Csm ha visto oggi per la prima volta il plenum convocato con il Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, ovvero il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Determinato, risoluto e convinto che da oggi deve partire una riforma radicale sui meccanismi interni ed esterni alla magistratura italiana: «Il saluto e gli auguri sono accompagnati da grande preoccupazione. Quel che è emerso, da un’inchiesta in corso, ha disvelato un quadro sconcertante e inaccettabile». Il Presidente della Repubblica non può indicare le reali proposte di riforma nel dettaglio, ma la sua forte richiesta alle toghe e alla politica è quella di riformare un Csm che dopo gli scandali Lotti, Palamara, in parte Ermini e dei vari membri di Anm e Csm dimessi/autosospesi dopo le intercettazioni pubblicate sui giornali, è ai minimi storici come fiducia di tutti.

MATTARELLA AL PLENUM DEL CSM

«Tutta l`attività del Consiglio, ogni sua decisione – ha aggiunto Mattarella al plenum Csm – sarà guardata con grande attenzione critica e forse con qualche pregiudiziale diffidenza. Non può sorprendere che sia così e occorre essere ancor più consapevoli, quindi, dell’esigenza di assoluta trasparenza, e di rispetto rigoroso delle regole stabilite, nelle procedure e nelle deliberazioni»: in un altro passaggio molto duro, l’inquilino del Quirinale riflette sulla presenza di correnti che minano (ma questo avviene da anni, non certo solo durante quest’ultimo scandalo scoppiato dal magistrato Palamara e dal parlamentare Luca Lotti beccati in diverse riunioni per trovate i nomi giusti nelle procure italiane) la fiducia nelle toghe «Il coacervo di manovre nascoste, di tentativi di screditare altri magistrati, di millantata influenza, di pretesa di orientare inchieste e condizionare gli eventi, di convinzione di poter manovrare il CSM, di indebita partecipazione di esponenti di un diverso potere dello Stato, si manifesta in totale contrapposizione con i doveri basilari dell’Ordine Giudiziario e con quel che i cittadini si attendono dalla Magistratura». David Ermini, il vicepresidente Csm nonché uomo nominato dal Pd (e dal Parlamento) entrato e non poco nelle vicende dello scandalo Lotti-Palamara, ha commentato all’uscita dal plenum «quanto successo è una ferita dolorosa, non sono state colpite tutte le fondamenta del Csm».

