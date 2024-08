Matteo Bassetti è rimasto decisamente indignato nel vedere il video di una donna che cucina la pasta con l’acqua presa dal mare mentre si trova su una barca. Nel filmato si fede una signora che si mette a poppa di una piccola imbarcazione, immergendo direttamente una pentola in mare e riempiendola d’acqua, con la didascalia: “Quando tua zia italiana cucina la pasta…”. Un comportamento da non imitare secondo il noto medico primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, al punto che lo stesso ha voluto pubblicare un video sulla sua pagina Instagram, invitando a “non farlo a casa”.

“Preparare la pasta con l’acqua di mare, presa dove? – le parole dello stesso camice bianco genevose – dalla poppa di una barca. Dove ci sono carburante, perchè li fuoriesce il carburante, le pompe di sentina che lavano le sentine con tutto quello che c’è dentro, olio e altri materiali”. Ma non finisce qui perchè nel retro della barca finisce anche dell’altro, ci sono infatti “Gli scarichi di una barca – prosegue Matteo Bassetti – dove naturalmente ci sono tutte le deiezioni, la pipì e altre cose, più l’acqua di mare, e poi la usiamo per cucinare la pasta”.

MATTEO BASSETTI: “QUESTA È UNA STUPIDAGGINE”

Quindi il medico aggiunge: “Questo non è un genio degli alimenti questo è stupidaggine, poi non stupiamoci se abbiamo problemi di vario tipo, quindi io mi stupisco come ogni estate ci sia sempre di più gente che scherza veramente con la propria salute”.

Negli ultimi giorni sono molti i filmati di persone che utilizzano l’acqua di mare mentre sono in barca per cucinare, e anche se viene bollita dopo essere stata messa sui fornelli, in ogni caso “l’elemento originale” rimane sporco, un po’ come se mettessimo del veleno nell’acqua e decidessimo di berla solo perchè passata nel bollitore: chi lo farebbe? Ovviamente nessuno, e stando a sentire le parole del camice bianco Matteo Bassetti, nell’acqua del mare dal retro di una barca c’è ben di più che del veleno. Qui sotto il video di Bassetti che si indigna.

